Calero: “Tapia es querido en el club”

El Celta hizo balance ayer del mercado de fichajes de este verano, que Juan Carlos Calero consideró como “bastante satisfactorio”, a pesar de admitir el asesor deportivo del club vigués que en los instantes finales se vieron incapaces de atender la petición de Rafa Benítez de reforzar el centro del campo con Batista Mendy, del Angers, al incumplir el club francés los acuerdos previos a la firma del contrato. Según Calero, ese fichaje frustrado ha podido cubrirse en parte con la continuidad de Renato Tapia, al que en A Sede deseaban vender para evitar que en junio próximo se marche con la carta de libertar. El peruano no vivirá la temporada desde la grada, según se desprende de las palabras de Calero: “Renato es importante, querido por el club y la afición. Es un profesional y nadie tiene una mínima duda de él. Le hemos transmitido que no era ningún problema que se quede. No nos inquieta, nos da tranquilidad”, subrayó el asesor deportivo del Celta. Al internacional peruano, pues, no le ocurrirá como al serbio Radoja en su último año en Vigo después de negarse a renovar el contrato.

Calero, que llegó a Vigo el curso pasado de la mano de Luis Campos, el asesor externo que el Celta comparte con el París Saint-Germain, quitó hierro a la ausencia del portugués en la rueda de prensa para analizar el mercado de fichajes de verano. El albaceteño disculpó a su jefe subrayando que Campos “trabaja constantemente para y por el Celta y puedo garantizar que el club está contento con el trabajo que estamos haciendo”, dijo ante la futura presidenta, Marián Mouriño, presente en la sala de prensa de Balaídos. Calero arrancó su intervención señalando a Rafa Benítez como “la primera piedra” de una apuesta “ambiciosa” del área deportiva para ofrecerle al técnico madrileño una plantilla competitiva: “Hemos intentado traer jugadores más que nombres, que se adaptaran a la idea y al proyecto del club”. Las ocho incorporaciones, añadió, “darán estabilidad y competitividad interna”. Y recordó que el Celta tiene la sexta plantilla más joven de LaLiga y que todos los jugadores “son en propiedad”. Respecto a la venta del canterano Gabri Veiga por cerca de los 40 millones de euros que fijaba su cláusula, Calero explicó que el club había atendido, como le pidió el jugador, su deseo de marcharse al Al Ahli saudí. “El jugador presentó una propuesta y nos dijo que por favor la escucháramos, que le parecía interesante para su futuro y que en la medida de lo posible que la aceptáramos. Y se decide aceptar lo que Gabri nos pide”. Parecido proceder tuvo el Celta, según Calero, con otro canterano como Iker Losada, ahora en el Racing de Ferrol. En Vigo le ofrecían seguir en el filial y entrenar con el primer equipo. “Él se quería quedar pero también quería crecer deportivamente. No era un tema económico, él lo dijo. Hay que escucharles y más cuando les quieres”, apuntó el asesor deportivo del Celta antes de subrayar que los canteranos que salieron este verano tienen “las puertas abiertas” para volver al club vigués. “Es una alegría que estén fuera haciéndolo bien y que tengan esa ilusión por querer volver”. Canteranos que continúan en la dinámica del primer equipo, como Carlos Domínguez, Miguel Rodríguez y Hugo Sotelo “siempre van a estar en predisposición a bajar al filial si el cuerpo técnico del primer lo decide”, indicó Calero, para quien ese trasiego “no hay que verlo como algo negativo, sino con naturalidad”. La contratación de Vicente Guaita (hoy será presentado en A Sede a las 11:30 horas) como tercer portero obedece, según Calero, al deseo de Benítez de trabajar con tres guardametas profesionales. Aunque el balance económico de este mercado salga favorable al Celta en unos 20 millones de euros, Calero apeló al límite salarial que exige LaLiga para no poder realizar más fichajes. “Afrontamos el centenario con el límite salarial más alto de la historia del club”, añadió el asesor deportivo. En enero, el del Celta ascendía a 71,9 millones de euros. En próximos días se conocerá el aumento que experimentará esa cifra.