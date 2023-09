La capacidad de mejorar a los futbolistas que tiene a sus órdenes es uno de los rasgos distintivos del trabajo de Rafa Benítez. El sagaz preparador madrileño ha convertido a Jörgen Strand Larsen, un delantero al que ve “mucho potencial”, en uno de sus últimos proyectos didácticos. Desde la pretemporada Benítez se afana en corregir los errores al artillero, hacerle entender mejor el juego y potenciar los aspectos de su fútbol que pueden mejorar sus prestaciones goleadoras. Larsen se ha tomado las enseñanzas del viejo profesor con una mezcla de compromiso, admiración y agradecimiento.

El delantero noruego ya se refirió de pasada, tras estrenarse como goleador contra el Almería, al proceso de adiestramiento al que lo viene sometiendo Benítez desde la pretemporada y ha profundizado en el asunto durante la concentración de la selección noruega en una entrevista con el canal televisivo NRK.

Durante esta entrevista, Larsen desvela que se ha quitado un peso de encima estrenándose como goleador con el equipo nacional de su país y revela que el entrenador del Celta le envió un mensaje de felicitación tras el partido, en el que, además de marcar, el delantero del Celta dio dos asistencias. “Felicitaciones. Espero que todo este bien. Nos vemos el jueves”, le escribió el técnico tras su gol a Jordania. Larsen agradece la preocupación del técnico y valora que esté siempre pendiente de sus movimientos en el terreno de juego. “No había mucho que responder a eso. Todo lo que podía decir era gracias y hasta luego. Simplemente aprecio que se preocupe y me siga” , comenta.

"No se vuelve loco"

Larsen confiesa que no está acostumbrado a que un técnico de gran prestigio, como Benítez, esté tan pendiente de él. “Sabe muy bien cómo elogiar a sus jugadores. Realmente es un entrenador que se preocupa mucho, le preocupa que a nosotros nos vaya bien”, señala.

Pero lo que más le ha sorprendido al joven artillero noruego es la tranquilidad con que Benítez imparte sus enseñanzas, sin estridencias que puedan dificultar la comunicación con el jugador. “No se vuelve loco si las cosas no salen como él quiere. Se lo toma con calma y trata de enseñarnos el camino correcto. Ahí e cuando más aprendo. No quiero un entrenador que simplemente me grite”, destaca.

El punta celeste explica en la entrevista con la televisión de su país algunos de los aspectos del juego que Benítez le ha ayudado a mejorar. Uno de ellos es que aproveche su envergadura para mejorar en el giro en sentido contrario. “En el último mes se ha mostrado muy preocupado por esto. Me ha dicho que con simples y pocos toques se soluciona y he intentado seguirlo”, relata. También le ha insistido Benítez en que busque el disparo raso. “El último gol en LaLiga lo marqué con un disparo raso. No tengo que complicarme buscando el ángulo cada vez, sino hacerlo simple. Siento que aprendo mucho de él”, cuenta.