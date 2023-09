“Con Benítez podemos hacer un equipo muy competitivo”

La contratación de Rafa Benítez como entrenador del Celta fue la gran apuesta del club vigués para la celebración de su centenario. Ninguno de los ocho futbolistas que ha fichado el equipo celeste para reforzar la plantilla ha superado en impacto mediático al preparador madrileño. La llegada de Benítez a Vigo fue un aliciente más para que jugadores como Manu Sánchez se sumasen al proyecto del Celta. El joven lateral fue incluido en la operación de la venta de Javi Galán al Atlético de Madrid. El zaguero zurdo destacó en un Osasuna que lo acogió tres años a préstamo y con el que acumula una importante experiencia en el fútbol profesional, donde ya suma 90 partidos de Liga y 10 de Copa del Rey con apenas 23 años. Manu Sánchez de la Peña (Madrid, 24 de agosto de 2000) se incorporó tarde al equipo vigués tras participar en el Europeo sub-21 y Franco Cervi fue el elegido por Rafa Benítez para iniciar el curso como titular. Manu Sánchez, sin embargo, ha participado con la celeste en los cuatro partidos de LaLiga. El futbolista se ha adaptado perfectamente a la posición de carrilero desde que Benítez apostó por una línea de cinco defensas. Fue clave en la victoria ante el Almería al asistir con un medido centro al área rival para que Williot Swedberg anotase de cabeza el tercer tanto céltico.

–¿Cómo han afrontado esta semana sin competición?

–Tranquila. La semana se lleva bien después de la victoria en Almería y unos días de descanso. Se lleva bien, muy a gusto.

–¿No les importuna este parón recién iniciado el curso?

–Uno se acostumbra porque siempre ha sido así, pero es cierto que después de los pocos partidos que llevamos de Liga parar de repente quizás impide progresar justo ahora que veníamos de una buena dinámica. Después de ganar nos hubiese gustado continuar compitiendo pero es una manera de descansar un poco y también de ir preparando mejor los partidos que vienen.

–Pero sin siete compañeros que están con sus selecciones, ¿no resulta difícil preparar esos partidos?

–Al final son entrenamientos un poco diferentes porque falta la gente que ha ido con las selecciones pero suben chicos del filial y se hacen unos entrenamientos un poco más específicos, para pulir pequeños detalles, para tratar de mejorar algunas situaciones tácticas, para llegar de la mejor manera posible los que estamos aquí al siguiente partido.

–¿Qué supone para su autoconfianza haber contribuido con una asistencia al gol de la victoria en Almería?

–Supone mucha alegría y mucha confianza a nivel individual porque es una manera de ayudar al equipo, que al final es lo que todos queremos: que el equipo gane, vaya hacia arriba; y si tú puedes aportar una asistencia, mejor que mejor.

–Esa asistencia es una manera también de reivindicarse para la titularidad en el lateral izquierdo, donde hasta ahora competía con Cervi, pero ha llegado también Ristic. ¿Se esperaba tanta competencia al decidirse por fichar por el Celta?

–Al final el Celta es un equipo muy competitivo, con grandes jugadores y yo me incorporé tarde a la preparación de la pretemporada por haber participado en el Europeo sub-21. Pero estoy tratando de mejorar cada día, dar lo mejor de mí para intentar ofrecer mi mejor versión al equipo y ayudar en lo que pueda. Sí es más competencia para el puesto pero a mí no me importa porque, como ya dije en mi presentación, en Osasuna éramos tres laterales izquierdos y pude jugar bastante. Ojalá pueda ser así también en el Celta. Estoy centrado en mí, en dar lo mejor de mí, mejorar cada día un poco más.

–Su actuación en Almería le ha llevado a formar parte de algún once ideal. ¿Ayuda eso también en el intento de hacerse con la titularidad?

–La victoria en Almería, a nivel colectivo e individual, nos ayuda a todos porque llegó en un momento en el que necesitábamos los tres puntos. Al final, haber podido colaborar con el equipo a que ganase, que es lo más importante, nos ayuda mucho a todos a coger confianza.

–¿Cómo valora su estreno con el Celta en las cuatro primeras jornadas?

–Bien. Hemos tenido un inicio de Liga complicado, con partidos como contra la Real Sociedad y contra el Real Madrid en los que creo que estuvimos bien, que el equipo estuvo bien. Conseguimos empatar en San Sebastián. Luego en casa, contra el Real Madrid, tuvimos ocasiones claras para al menos haber rascado un empate. Y ganar el otro día en Almería y colocarnos con cuatro puntos nos da confianza para afrontar los próximos partidos de una mejor manera.

–¿Esperaba más protagonismo en el Celta?

–Me noto con confianza. Sí es verdad que en dos partidos fui suplente pero al final he jugado en todos los partidos, he tenido minutos y estoy intentando jugar lo máximo posible para mejorar a nivel individual y colectivo para ayudar al equipo, para intentar ganar los siguientes partidos y realizar una gran temporada todos juntos.

–¿Cómo se encuentra más cómodo en el lateral: con la defensa de cuatro o de cinco?

–He jugado toda la vida con defensa de cuatro y es a lo que estoy más acostumbrado, pero sí es verdad que en esta línea de cinco también me noto muy cómodo. A nivel ofensivo quizás me permite llegar más arriba, con más opciones de poder sacar centros, de poder asistir a mis compañeros, de llegar a zonas más peligrosas, y en defensa puedo estar más protegido. Estos partidos en los que hemos jugado con línea de cinco me he sentido muy cómodo y estoy contento de cómo está yendo el equipo, la verdad.

–¿Cree que esa línea de cinco defensas ha venido para quedarse en el esquema táctico del Celta?

–Eso lo tendrá que decidir el entrenador pero sí es verdad que en los últimos partidos hemos jugado con esa línea de cinco y los resultados han ido bien, a nivel de juego también, así que bueno... mientras el equipo vaya ganando...

–Benítez le pedía al principio mejorar en el trabajo defensivo. ¿Sigue siendo esa la principal exigencia del entrenador?

–También me dice que a nivel defensivo sea como yo soy, que juegue como soy a nivel ofensivo y que a nivel defensivo intente mejorar en determinados aspectos para así intentar ser un lateral más completo y ajustarme a lo que él me pide.

–Por lo visto en los últimos partidos del Celta, los laterales son piezas importantes en el juego de ataque.

–Es verdad que cuando jugamos con línea de cinco los carrileros tenemos más importancia o más peso en el juego porque nos llegan más balones o estamos más arriba y participamos más ataque, pero creo que lo importante es el equipo, que juegue bien, que esté ordenado para así tratar de sacar los mejores resultados.

–¿Fue doloroso el inicio de curso con una derrota en casa ante Osasuna?

–Sí es verdad que fue un inicio un poco complicado porque pierdes en casa por 0-2. Después te vienen equipos como la Real o el Real Madrid, pero supimos sobreponernos y al final conseguimos un punto en San Sebastián, ante el Madrid pudimos incluso puntuar y contra el Almería obtuvimos la recompensa merecida de sacar una victoria importante para irnos al parón con cuatro puntos y estar más tranquilos.

–Ahora les esperan, salvo la visita al Barça, rivales del mismo pelaje que el Celta (Mallorca, Alavés, Las Palmas, Getafe).

–Sí, tras un inicio de Liga complicado ahora nos vienen rivales que a priori son de nuestra liga, partidos que hay que ganar para estar en una mejor posición en la tabla. Esos son los partidos que hay que ganar, intentar hacerlo lo mejor posible y sacar el mayor número de puntos posibles antes del próximo parón de octubre.

–No han puntuado todavía en Balaídos. ¿Duele más perder en casa que fuera?

–Como equipo nos gustaría brindarle más alegrías a la afición, trataremos de hacerlo en el próximo partido, pero al final lo importante es puntuar, ya sea en casa o fuera, si es en casa mejor porque así la afición lo puede vivir en el estadio. Pero bueno, si es fuera al final lo importante es puntuar, quedar lo más arriba posible.

–¿Qué tal la relación con Benítez?

–Bien, bien, es una relación muy cercana. Intenta aconsejar y decir en qué tengo que mejorar, tanto a nivel ofensivo como defensivo e intento adaptarme a lo que él me pide para así sacar mi mejor versión con sus indicaciones.

–¿Fue un aliciente más para usted al decidirse por el Celta que tuviese como entrenador a Rafa Benítez?

–Obviamente que un entrenador como Rafa Benítez, que ha ganado Champions y ha entrenado a grandes clubes, que venga al Celta es un aliciente para todos porque es un gran entrenador y puede hacer mejorar a todos bastante y podemos hacer un equipo muy competitivo.

–¿Por qué posiciones ve peleando al Celta esta temporada?

–Tenemos que intentar no ponernos límites. Ahora que hemos ganado, hay que intentar conseguir una racha de victorias para tratar de sacar lo máximo de puntos posibles hasta el próximo parón y ya a partir de ahí ir partido a partido. A pesar del tópico, es lo que hay que hacer: centrarse en cada partido y jugarlo como si fuera el último.

–Pronto llegará la Copa del Rey, un torneo que en Vigo gusta mucho. ¿Qué le dice esta competición después de llegar a disputar una final con Osasuna?

–Es una competición muy bonita, también muy complicada, pero siempre hay la ilusión de llegar lo más lejos posible, aunque lo más importante es la Liga. Pero si también podemos hacer un buen papel en la Copa, eso nos daría un plus de motivación para la Liga. Al final, una va unida a la otra.

–¿Conocía a Ristic?

–Sí, sí. Es un gran jugador, que viene de un gran club como el Benfica. Al final cuanta más competencia haya, mejor porque así todos sacaremos nuestra mejor versión y seremos más competitivos.

–¿Quién le ha sorprendido de la plantilla que no conocía?

–Conocía prácticamente a todos los jugadores de haber jugado contra ellos durante varias temporadas y, aparte de Iago Aspas, que ya se sabe de su calidad, uno de los que más me ha sorprendido ha sido Renato Tapia. Me gusta bastante su estilo de juego. Es el que más me ha sorprendido.

–¿Quién fue su ídolo como futbolista?

–De pequeño tenía como ídolos a Iniesta, David Silva, Fernando Torres...

–¿Y en su posición?

–Siempre me he fijado mucho en Filipe Luís, Jordi Alba, Marcelo, que creo que han sido los mejores laterales izquierdos de esta última década y en los que más me he fijado.

–Cómo madrileño, ¿le sorprendió que C.Tangana fuese el autor del himno del centenario del Celta?

–Es un gran músico y soy muy fan de su música. Que hiciese el himno del centenario nos agradó a todos y ha conseguido hacer un himno que es bastante bonito y sorprende porque no es su estilo musical pero ha quedado un himno muy bonito y a todos nos gusta bastante.

–¿Se ha aprendido alguna estrofa?

– Es complicado pero un poco sí he aprendido. La ponemos de vez en cuando en el vestuario.

–¿Qué tal va en el aprendizaje del idioma gallego?

–Se me complica un poco pero lo entiendo casi todo, alguna palabra no pero se entiende más o menos bien. No es un problema para mí.