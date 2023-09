El mercado de fichajes ha dejado a la afición del Celta sensaciones encontradas. Los aficionados celestes aplauden de forma unánime la contratación de Rafa Benítez, un técnico contrastado que “sabe a lo que juega”, pero se mueven entre un moderado optimismo, el escepticismo o directamente la decepción a la hora valorar las incorporaciones que Luis Campos ha formalizado este verano con la idea de dar el aplazado salto de calidad al plantel. Aunque es pronto para sacar conclusiones y habrá que esperar a que la competición dicte sentencia, los hinchas consultados por FARO consideran que se han mejorado algunas posiciones y valoran que Benítez tenga ahora todos los puestos doblados, aunque todos echan de menos que el club no haya conseguido concretar el fichaje del mediocentro contrastado que pedía el entrenador para cubrir la dolorosa (aunque esperada) pérdida de Gabri Veiga.

“Económicamente ha sido muy positivo y deportivamente una incógnita. Hay fichajes, como Bamba y Douvikas, con buena pinta y otros no tanto. Echo de menos que no se haya traído al medio centro que era prioritario para el entrenador y ha sido justo la posición que no cubrimos. Las bandas se han reforzado, la delantera también y el lateral izquierdo es una incógnita, pero en el medio campo hemos perdido calidad”, resume Álex Costas, de la peña Centolos Celestes. “No creo que hayamos dado ese salto de calidad prometido con el centenario. Hemos vendido a Gabri, pero no hemos fichado un jugador que ilusione para ese puesto porque el resto de las posiciones había que reforzarlas sí o sí porque se habían ido jugadores. No me parece un mercado ilusionante”, precisa.

Belermo Dios, de Carcamáns Celestes, se muestra más ilusionado. “Valoro el esfuerzo que el Celta ha hecho en el mercado, tal como está ahora LaLiga. Hemos sido el tercer equipo que más dinero se ha gastado, pero siempre nos parece poco. Creo que se ha fichado bien y tenemos una buena plantilla”, opina. “Me parecen buenos fichajes. El central sueco parece que lleva toda la vida en el Celta; Bamba el otro día hizo un partidazo; Carles Pérez está lesionado, pero ahora tenemos extremos como Dios manda y el delantero griego tiene muy buena pinta…Creo que tenemos mejor equipo que la temporada pasada”, concreta Dios, que también echa de menos el esperado fichaje del mediocentro.

José Méndez, de la peña Arbo, se expresa en parecidos términos: “Pienso que se ha mejorado el plantel, sobre todo en puestos determinados. Ha faltado el fichaje del mediocentro, pero esto puede tener una doble lectura porque si hubiese venido habría tapado la progresión de Hugo Sotelo. Habrá que ver cómo responden los fichajes, pero en general no ha estado mal. Hemos ganado calidad en la mayoría de las posiciones, sobre todo en la banda izquierda, donde tenemos laterales de perfiles diferentes y además ha venido Bamba”. El presidente de la peña Arbo cree que el Celta cuenta con mejor plantilla que hace un año: “La plantilla ha mejorado, aunque al final serán los resultados los que digan si los fichajes fueron buenos, malos o regulares. La competición será la que ponga las cosas en su sitio, pero creo que ha sido un mercado ilusionante”.

Javier Encisa, de Siareiros.net, ve luces y sombras. “Tengo buenas y malas sensaciones. Las buenas son que, por primera vez en mucho tiempo, el entrenador está perfectamente coordinado con el director deportivo en la contratación de los fichajes, al contrario que otros años en los que daba la sensación de que cada uno iba por su cuenta. La segunda cosa buena que veo es que el entrenador dijo que quería dos jugadores por puesto y eso lo tenemos”, observa. Pero no todo ha sido de plato su gusto: “La asignatura pendiente y la parte mala es que se consideraba importante que viniera un mediocentro que no ha llegado. En esto se han quedado cojos. Echo en falta que no ficharan al mediocentro, pero creo que tenemos más calidad que el año pasado. Al final será el fútbol el que dicte sentencia. Me gusta sobre todo el entrenador, sabe lo que tiene entre manos”.

Álvaro Torras, de La Previa, percibe más sombras que luces en el trabajo de Luis Campos. “El mercado, como casi siempre, me deja una sensación agridulce. Siendo el año del centenario en el que estás vendiendo a un jugador franquicia, como es Gabri Veiga, y que no te hayan traído un fichaje ilusionante ha sido una pena”, dice Torras, que no advierte el pretendido salto de calidad prometido: “Habrá que ver cómo transcurre la temporada, pero sospecho que lo vamos a volver a pasar mal. Nos hacía falta como agua de mayo un centrocampista de calidad”.

Mucho más crítico se muestra Abraham Costa, de Tabérnicolas Celestes, que habla directamente decepción: “Me ha parecido lo de siempre. Mentiras, mentiras, mentiras…y al final engañamos al personal. Lo único bueno del mercado ha sido el entrenador. Veremos si dura. No creo que hayamos mejorado, ni mucho menos. Se han ido Galán y Gabri y a los que han traído no les he visto nada especial. No entiendo el fichaje de Guaita, ni del lateral de los 150 minutos, Bamba me parece voluntarioso y poco más. Tienes un entrenador de peso que lleva tres meses insistiendo que quiere un mediocentro y no se lo traen y luego, lo de siempre, tenemos mucha pasta en caja, pero el límite salarial nos impide gastarla. Bla, bla bla.”