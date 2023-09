Representantes de la Comunidad de Montes de Tameiga y Ecoloxistas en Acción han registrado este lunes, en la delegación de la Xunta en Vigo, más de 4.000 alegaciones individuales contra la declaración de interés autonómico del proyecto Galicia Sport 360 que el RC Celta pretende construir en el ayuntamiento de Mos.

César Lago, presidente de la Comunidad de Montes, ha explicado que las alegaciones están basadas principalmente en la "reclasificación" del terreno porque en el Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) está calificado como "rústico forestal".

Además, ha denunciado que "el pelotazo urbanístico" que pretende dar el presidente y máximo accionista del Celta, Carlos Mouriño, en los terrenos comunales también tendrá una incidencia negativa sobre "la riqueza paisajística y ecológica".

El representante de los comuneros admitió que el contacto con el Celta es “inexistente”, y quiso subrayar que no cambiarán de posición porque cuentan con el respaldo “mayoritario” de los vecinos. “En la asamblea se votó que el monte no se vende, y eso es lo que vamos a llevar a cabo la directiva que estamos ahora mismo. Los que hablan son los comuneros, y el monte no se va a vender”, insistió.

Sentencia judicial

“Nosotros lo que hacemos es ir al juzgado, y de momento la justicia nos está dando la razón. Por eso no entendemos por qué se sigue con este proyecto adelante”, criticó Lago, para quien la Xunta pretende “saltarse” las sentencias judiciales, en referencia a que el juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Pontevedra calificó de “ilegal” la licencia de la nueva ciudad deportiva del Celta.

El fallo del tribunal obligaba al ayuntamiento de Mos a revisar la licencia para construir los campos de entrenamiento, al considerar que dicha autorización debía haberse otorgado al amparo de un Plan Especial de Dotaciones e Infraestructuras, y anula una licencia posterior para la construcción de vestuarios e instalaciones auxiliares, al considerar que todo el complejo forma un único cuerpo. La sentencia se basa en el hecho de que las obras no se corresponden con unas meras instalaciones deportivas al aire libre, sino que son equipamientos deportivos privados, y de mayor entidad, por lo que su construcción no puede hacerse con una simple licencia municipal directa.

Ahora, los comuneros de Tameiga piden a la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes del gobierno autonómico que explique por qué ha declarado de interés autonómico “el pelotazo” de la familia Mouriño.

El portavoz de Ecologistas en Acción Galiza, Xaquín Pastoriza, denuncia que la Xunta pretende “legalizar”, con la declaración de proyecto de interés autonómico, el proyecto deportivo del Celta en Mos, pese a la sentencia judicial desfavorable “firme”. “Esta obra fue declarada ilegal, es un atentado medioambiental. Buscan arrasar un espacio de monte con un gran valor natural, así como la riqueza paisajística de Mos. Además, según está previsto en el proyecto, se incrementará la contaminación mediante la construcción de viales que incrementarán el tráfico de vehículos”, ha criticado.

Los partidos de la oposición en Mos, BNG y PSdeG-PSOE, también han acudido al acto para mostrar su oposición a un proyecto que va “en contra” de los intereses de los vecinos. Por su parte, Verónica Martínez, diputada de Sumar por Pontevedra en el Congreso de los Diputados, insta a la Xunta a “detener” este proyecto y “negociar” con los vecinos para encontrar una solución al conflicto.