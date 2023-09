O Celta tivo boa intención, pero a nova placa segue sendo errónea. E iso que a carta que o escritor vigués Antonio García Teijeiro, galardoado entre outros co 'Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil', publicou hoxe en Faro levaba o texto correcto "para facilitarlles o labor". O que está considerado como un dos autores máis importantes da literatura infantil en lingua galega rubricaba un artigo baixo a título: "Urxe cambiar a placa do centenario do Celta" na edición deste venres do decano.

Teijeiro fai referencia ao cartel metálico que loce dende o pasado 23 de agosto na biblioteca pública Juan Compañel, lugar onde se fraguou a fusión entre o Vigo Sporting Club e o Real Club Fortuna, que daría lugar á actual entidade. Ese día, efeméride do centenario do Celta, o presidente Carlos Mouriño descubría a placa conmemorativa dese momento histórico no senlleiro edificio situado no Casco Vello de Vigo.

Moitos xa se decataron entón de que o escrito tiña varias faltas ortográficas en cinco liñas de texto: “Aquí naceu o RC Celta o 23 de agosto de 1923 grazas a xenerosidade de dous clubes, o Vigo Sporting e o Real Club Fortuna, e as súas afeccións, que amosaron que ca unión pódense acadar os mais grandes dos sonos”, rezaba a cita exposta na biblioteca.

Parabéns Celta!

Raro que poñades nunha placa que tedes grandes sonos. Mañá poñeredes que tedes grandes fames?.🤣 — O Bértalo - outro repunante (@xose_g) 23 de agosto de 2023

Sete erros que o autor de obras como "Poemar o mar" e abonado número 636 do club non podía deixar pasar. "Quero o Real Club Celta de Vigo. É o único club que me fai sorrir, emocionarme, sufrir e aledarme coa súa traxectoria (...). Pero teño diante miña a foto dunha placa que me resulta indignante (...). Unha placa que, en algo máis de catro liñas, case ten máis erros ortográficos e lingüísticos que palabras". Estes son algúns dos extractos do artigo firmado este 1 de setembro polo escritor e columnista de Faro Antonio García Teijeiro.

Teijeiro escribía para rematar a súa carta: "Para facilitarlles o labor, permítome reescribila dunha maneira correcta para que lles resulte máis doado corrixila. Sería así: “Aquí naceu o RC Celta o 23 de agosto de 1923 grazas á xenerosidade de dous clubs, o Vigo Sporting Club e o Real Club Fortuna, e ás súas afeccións, que amosaron que coa unión se poden acadar os máis grandes dos soños”.

As queixas non caeron en saco roto e o Celta por fin rectificou. A parede da biblioteca xa loce esa nova placa escrita en galego, como así anunciou o propio club no tuit que publicou hoxe o FARO co artigo de Teijeiro.

Dóenos no alma ter colocado a placa por erro sen a habitual revisión. E máis sendo algo que afecta á nosa lingua, un sinal fundamental de identidade do #RCCelta.



Cómpre remarcar que, conscientes do noso erro, a placa foi substituída e leva xa uns días exposta. 🙏 — RC Celta (@RCCelta) 1 de septiembre de 2023

Pero quedoulle un erro polo camiño. Das sete grallas ortográficas do anterior cartel rectificaron seis: 'clubes' en galego é 'clubs'.

"Dóenos no alma ter colocado a placa por erro sen a habitual revisión. E máis sendo algo que afecta á nosa lingua, un sinal fundamental de identidade do #RCCelta. Cómpre remarcar que, conscientes do noso erro, a placa foi substituída e leva xa uns días exposta". Dende a biblioteca confirmaron a Faro esa rectificación, pero afirman que o cartel metálico foi mudado onte pola mañá. Unha placa que segue mal escrita. Haberá unha terceira?