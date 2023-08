¿Dónde está la bolita?

Pini Zahavi tenía la bolita escondida donde nadie imaginaba. Movía los cubiletes con destreza mientras su fiel pregonero llamaba la atención de los pardillos (todos nosotros) para poner el foco donde no era. Un maestro de lo suyo.

La prueba de que Gabri Veiga seguramente acertó el día que le entregó su destino de manera incondicional. Nadie aparca en un arcén al agente que te acompañó desde niño y se va con un tipo como Zahavi para construir una carrera en el equipo de tu vida. Una evidencia que solo se negaron a aceptar quienes desde el principio eligieron a Mouriño como el único villano del cuento.

Te arrimas a alguien así porque sabes que la vida te va a ir bien en lo económico y, con algo de suerte, en lo deportivo. Durante meses, el agente israelí ha montado su teatrillo de marionetas en el que todos se movían, sin saberlo, por hilos invisibles que él manejaba a la espera de la mejor oportunidad para sus intereses y los de Gabri Veiga.

Y Arabia es hoy en día un caramelo para los grandes agentes que libran entre codazos una terrible pelea por colocar su mercancía en una de esas ocho plazas para extranjeros que hay en cada equipo. Es dinero a paladas para su representado y, sobre todo, para ellos.

Zahavi tenía un producto muy apetecible: un jugador joven que había provocado un terremoto con su aparición en la Liga española. Un plato diferente de la carta. Solo él sabe si ése era su plan desde el inicio o si apuntó hacia Oriente cuando se cerraron otras puertas.

Lo que me cuesta creer es que Arabia fuese el sueño de Gabri, pero bendito sea el acuerdo, entre otras cosas porque le soluciona la vida y le ayudará a despejar la cabeza, algo que arrastra como una piedra atada al tobillo desde hace meses.

Hoy suenan quejas y reproches porque con el dinero de los demás todos somos muy listos y razonables. Hacía tiempo que necesitábamos un final a esta historia. Para que el Celta fiche y para que parase el desgaste. Gabri inicia su nueva vida y al Celta dejará de perseguirle aquella rueda de prensa en la que Mouriño dijo lo que no debía; esa frase de la que ha sido rehén estos meses en los que Zahavi no ha dejar de hacer sonar una bolita que realmente no estaba allí.