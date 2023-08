Hay lugares tan llenos de la infancia que te acompañan toda la vida. Las aficiones determinan ciertos momentos de nuestra existencia, nos acompañan, crecen con nosotros, se encargan de ir cubriendo espacios de hechuras emocionales, de ir tejiendo nuestro devenir.

En el paso de ese tiempo, muchas cosas se hicieron en mí, se fueron construyendo: una de ellas es mi pasión incondicional por el Celta, un celtismo militante, irrenunciable. Decía el gran Manolo Vázquez Montalbán que es más fácil cambiar de religión que de equipo de fútbol. Y Virginia Wolf escribió que vivimos arrastrados por el torrente de las cosas, en mi caso uno de esos torrentes sentimentales tiene en su vestimenta los colores del cielo: celeste y blanco, como el rastro del mar y su espuma en los acantilados de la ría, como la bandera de nuestro país.

Un día le leí a Borges que hay muchas cosas en la vida que cuando llegan dejan un poco de sí y se llevan un poco de nosotros, se me antoja que así es también el celtismo, una marca de agua que llevamos en el alma, en la piel del corazón y a su vez ella nos lleva a nosotros.

Hay quien dice que los recuerdos, los deseos y los sueños están hechos de los mismos materiales, eso es para mí el celtismo: los recuerdos de tantas tardes en Balaídos, el deseo y el sueño con la gloria para un equipo que bien la merece.

El pasado 6 de julio, en la presentación del Himno del Centenario, Alicia Barreiro, socia número 1 del Celta, con un carnet fechado en noviembre de 1939, me dijo que esta era una de sus grandes ilusiones: ver cumplir cien años al club de su vida y que a continuación los pediría también para ella. Le dije que me parecía muy acertada la petición y tirando de retranca le conté que sostiene mi padre, que para pagar y para morir conviene no tener prisa. Nos reímos mientras disfrutábamos de aquella jornada rebosante de emociones, abrazados a la gravedad serena de los años.

El Celta es también un territorio de historias, de pasado y pertenencias. Por eso me gusta pensar que hoy estamos todos: los que se fueron y los que vendrán, con quienes debemos adquirir el compromiso de enseñarles que seguir a este equipo es aprender a sobrevolar lo infrecuente, convencidos de que los desiertos son espacios y los espacios se cruzan, y que la mejor manera de afrontar la adversidad es combatiéndola día a día con naturalidad, mirando siempre con altura y con el orgullo del que construye paraísos sin otro fin en la vida.

El celtismo es un territorio de abrazos, de afanes y resistencias; una casa común, una hermandad antigua, un registro catastral de emociones, de ojos empañados en muchas tardes, de estallidos de júbilo que hicieron de Balaídos el teatro del delirio, de tantas y tantas rianxeiras que ahora ya serán oliveiras que podremos corear (gracias, Pucho). El celtismo ha sido aprender a recitar alineaciones que bien parecían la escuadra de Alejandro Magno o la tripulación del viejo Simbad camino de las islas de Avalon. Ha sido ir generando afinidades, afectos, compañerismos, amistades, solidaridades, pertenencias, afoutezas… algunas acomodadas en diferentes ciudades lejanas, esparcidas por España, Europa, por el mundo entero pero siempre con la misma trayectoria: el Celta.

Los celtistas nos hemos hecho y deshecho y reconstruido en muchas batallas. Dentro y fuera. Hemos disfrutado y hemos sufrido. Hemos intuido casi sin descanso hasta ser centenarios, hasta saber que mañana empezará el primer día de tantos futuros continuos.

En sus palabras de agradecimiento al recibir la Medalla de Galicia, la escritora viguesa Ledicia Costas dijo que “en este país caben tantos mundos como nos atrevamos a soñar”. Proclamo pues desde estas páginas tan viguesas mi lealtad hacia estos colores que me han cobijado, han sido el refugio de nuestras aspiraciones. Somos esperanzados viajeros de esos sueños, reunidos, abrazados a esa oliveira centenaria de C.Tangana que ya desde ahora es también nuestra.

Nada está tan lejos, ni pasó tanto tiempo. Todo ha sido hoy.

Feliz centenario. ¡Sempre Celta!