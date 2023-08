Hace hoy cien años el Casino de Vigo, hoy la Biblioteca Pública Juan Compañel, fue escenario del nacimiento oficial del Celta. Aquellos individuos que sellaron el acuerdo por el cual se producía la fusión del Vigo Sporting y el Fortuna desconocían la dimensión que alcanzaría una decisión que no resultó sencilla. Manuel de Castro “Hándicap”, desde las páginas de FARO DE VIGO donde trabajaba como periodista, había impulsado la idea de unir las distintas sensibilidades para crear un club que “atendiera las necesidades de la ciudad” y representara con la máxima dignidad posible tanto a Vigo como a Galicia. No imaginaban la locura que acababan de desatar. Durante cien años el Celta ha sido un torrente interminable de emociones que ha arrastrado a miles y miles de aficionados, contagiados por esta fiebre que se transmite con sorprendente facilidad. Cien años de alegrías, de derrotas, de golpes dolorosos y de maravillosos regresos; de tragedias que no se olvidan y triunfos que se rememoran; de descensos lacrimógenos y emocionantes ascensos; de finales que se pierden y de otras que se sueñan; de afouteza y corazón; y de aficionados que cambian pero que siempre permanecen.

Llega el Celta a los cien años de vida con una salud robusta, alejado de ese clásico de su existencia que ha sido la agónica supervivencia. Un repaso a su historia se convierte en un muestrario de las diferentes maneras que un club de fútbol puede encontrar para destruirse: crisis permanentes, dificultades económicas que nunca se terminan, directivas en permanente discusión, motines, puertas que se cierran tras una petición de ayuda, discusiones internas...cuesta trabajo entender a veces cómo es posible que el Celta llegase a este centenario. Lo hizo porque tal vez sea indestructible o porque su gente sería incapaz de dejarlo morir. Hoy ya no se vive una situación incierta. El club presume de una estabilidad evidente en lo deportivo y en lo económico más allá de que haya cosas que se puedan hacer mejor. El Celta vive su duodécima temporada consecutiva en la máxima categoría y ya solo queda una racha más larga en su historia por delante (los catorce que estuvo seguidos en Primera División entre la década de los cuarenta y cincuenta). Aunque no ha sido capaz de dar ese salto deportivo que se le reclama desde hace tiempo para evitar salvaciones agónicas (aunque en esta etapa rozase dos veces la final de Copa del Rey y en una la final de la Europa League) nadie puede negarle al Celta una estabilidad que hace no demasiado tiempo parecía utópica. Pero el club ha crecido fuerte, impulsado también por el orden en sus cuentas que lo ha convertido en uno de los equipos más sólidos de la Liga desde el punto de vista financiero. El centenario que se celebra hoy también supondrá el comienzo de la despedida de la presidencia de Carlos Mouriño que ya ha ido cediendo competencias a su hija Marian y cuyo traspaso de poderes definitivo se producirá en unos meses. Mouriño, que llegó en 2006 y es con diferencia el presidente más longevo en el cargo en toda la historia del club, asentó un modelo austero en sus inicios que apoyado por una política de cantera permitió estabilizar un enfermo antes de impulsarlo con un uso coherente del dinero, la promoción de sus jóvenes valores y el aumento del patrimonio propio. En su debe el desgaste generado por la guerra con el Concello a cuenta de Balaídos y de la ciudad deportiva y el distanciamiento vivido con un sector de la grada. El Celta celebrará hoy su centenario en un acto en la Ciudad Deportiva Afouteza en Mos, el lugar en el que ya trabaja desde hace un par de años el primer equipo y donde el club tiene previsto desarrollar su proyecto Galicia Sport360 que consideran básico para el crecimiento del club y que recientemente la Xunta de Galicia ha considerado de interés autonómico. Allí se reunirá un grupo de gente para participar en una celebración institucional, algo alejada del sentimiento sencillo que impulsa a los aficionados de un equipo de fútbol. Estos han reaccionado y a lo largo del día de ayer se ha movido a través de las redes sociales una convocatoria para hoy en la zona de Balaídos para las 19:23 horas (recordando el año de nacimiento). El plan no es otro que saludarse, celebrar una pasión común e iniciar de la mano los siguientes cien años de vida del club. Del mismo modo, serán miles los que hoy elegirán como vestimenta para salir a la calle o para presentarse en el trabajo la camiseta celeste, la segunda piel de esta inmensa familia que hoy cumple los cien años. Un siglo a lomos de una permanente y maravillosa emoción.