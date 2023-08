"Freed from Desire" es un sencillo de la cantante italiana Gala Rizzato, y éxito que forma parte del repertorio de remezclas de David Guetta. En 2016, un aficionado del equipo británico del Wigan hizo viral una versión cuyo estribillo decía "Will Grigg's On Fire, your defense is terrified", en alusión al delantero norirlandés Will Grigg pichichi en el ascenso de su equipo a la segunda división inglesa. En el mundial de fútbol de Catar 2022, también fue la canción elegida por Inglaterra, Suiza y Polonia, para sonar en los estadios tras marcar un gol.