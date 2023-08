El entrenador del Celta, Rafa Benítez, ha considerado “justo” el empate obtenido en el campo de la Real Sociedad, que le reporta un buen “punto de partida” para su proyecto e inaugura su casillero de puntos en la clasificación, en un campo difícil como el Reale Arena. “Lo tenemos que considerar un éxito desde el punto de vista anímico y emocional”.

El preparador céltico ha admitido que la Real ha sido superior en la primera mitad, pero ha afirmado que su equipo consiguió el control del partido tras la reanudación, cuando ha llegado a la portería rival “con más peligro”. “Puedes considerar el empate como justo porque un tiempo han dominado ellos y en el segundo tiempo tuvimos más el control”, ha añadido.

Ha afirmado que “ha podido pasar cualquier cosa en el partido, pero ha añadido que “con un equipo tan fuerte como la Real, tan compenetrado, con tantos automatismos, tienes que pensar que venir a su campo y conseguir un punto es un buen punto de partida”.

El cambio a una defensa de tres centrales, que ha modificado la dinámica del partido, será un recurso y no un dibujo de partida, ya que el entrenador del Celta ha dejado claro que prefiere insistir con la línea de cuatro atrás. “Hemos visto que teníamos que ajustar atrás porque si no no hubiésemos llegado arriba. Hemos reaccionado bien a una Real Sociedad que en el primer tiempo lo ha hecho y nos ha hecho trabajar y sufrir mucho en defensa. Hemos reaccionado bien con ese cambio, nos ha ayudado a ser un poquito más sólidos y luego ir creciendo durante el partido. Habrá que adaptarse en función de lo que nos interese hacer y lo que puede hacer el rival. Prefiero que juguemos con cuatro si es posible. Vamos a trabajar en esa línea y luego ya decidiremos”.

También se ha referido a la aportación de Iago Aspas, para lo que ha recurrido a la metáfora de la manta corta: “Cuando Iago viene atrás nos falta algo arriba y cuando viene arriba nos falta algo atrás para enlazar. Hay que encontrar ese equilibrio entre lo que puede darnos cuando baja un poquito y lo que podría darnos estando arriba por calidad y gol”.

Sigue con la metáfora para hablar del mercado: “Cuando tienes mucho dinero haces una manta muy larga. Cuando no tienes tanto dinero, y tienes que ajustar, la manta se queda corta. Lo que tenemos que hacer es estirarla poco a poco”.