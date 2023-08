Un asomo de alma en el robot

Un punto merecido e instructivo, que mitiga las urgencias en este periodo de construcción. A Rafa Benítez le está fallando el plan A. Ayer le funcionó el plan B. Una variación táctica más que de hombres. El Celta debe crecer en la pizarra y en la plantilla. De momento ha exhibido carencias ya conocidas en estas dos jornadas ligueras. También algunas fortalezas novedosas. El entrenador irá ajustando los mecanismos del perfecto robot que imagina. Pero debe consentirle un alma; la que de momento le proporciona Aspas.

Codicia y valentía

Los equipos maduros gestionan con frialdad sus propiedades. Aislan sus emociones del marcador. No es el caso de los contendientes de ayer. No se siente fina la Real Sociedad, aún de luto por Silva; no fluye el Celta, recién nacido a la era de Benítez igual que recién se inicia su segundos siglo de existencia. Codicia y valentía suelen definir las actitudes. El Celta siente que el 0-0 es un tesoro a conservar. Solo se atreve cuando lo desposeen. Le falta un mayor equilibrio en los arranques.

En construcción

Benítez está fabricando un artefacto que traslade al campo su ideología. Quiere una maquinaria de comportamiento automático, que identifique cada situación de juego y responda según lo ensayado. En su fútbol no hay espacio para el desorden o la improvisación. Es un camino legítimo, pero que exige tiempo y repetición. Una simple grieta en los engranajes internos puede cortocircuitarlos. Benítez sabía que el juego de la Real se genera ahora mismo desde Kubo. Organizó un dispositivo para frenarlo. Pero Manu Sánchez no leyó las ayudas de Bamba por dentro y concedió demasiado espacio por fuera. Kubo amagó una vez y mató a la segunda.

Reacción, proposición

Los amistosos de pretemporada no han servido como banco de pruebas para la realidad liguera. El Celta solo estuvo por detrás en el marcador ante el Benfica, que marcó sobre el tiempo reglamentario. En los demás sostuvo o incluso protegió. Benítez ha volcado sus esfuerzos en la articulación de un equipo reactivo, que aguarda al rival y responde; un Celta subordinado, vegetal, sin iniciativa propia. Y aunque practicó esa disposición con mayor peligro que ante Osasuna, el gol de la Real volvió a privarlo de sentido. El Celta debe mejorar en su vertiente propositiva, proactiva; debe enunciar también y amenazar desde la animalidad. Osasuna vivió con tranquilidad. La Real Sociedad se agobió; por el ímpetu celeste, pero también por sus propias fragilidades coyunturales.

Fichajes necesarios

La dirección deportiva debe exprimir las posibilidades del mercado. El Celta necesita mayor variedad en su plantilla y al menos existen dos necesidades perentorias: un delantero diferente a Larsen, que explore los espacios y se cuele por las grietas; un centrocampista que organice y proporcione pausa, liberando así a Aspas de la multiplicación de tareas.

Bolsa de jugadores

Los jugadores no son fotografías estáticas. Dependen de circunstancias personales y colectivas; propias y ajenas. Veiga no ha contado seguramente por su situación: incorporación tardía, problemas físicos iniciales y su inminente venta. Pero es difícil concebirlo brillando con Benítez como con Coudet o Carvalhal. Veiga debe vivir el juego de frente, de área a área, con espacio y libertad, llegando desde atrás. Provoca y se alimenta del caos. Son cosas que aterran a Benítez, que lo ha alineado como mediapunta, de espaldas. El pensamiento de los entrenadores tiene siempre un efecto crucial sobre los jugadores. Aidoo ha sido básico en planes de presión adelantada por su capacidad para cubrir campo y rectificar. Por eso mismo lo sacó Benítez tras el descanso. De inició alineó a Unai y Starfelt porque ese primer Celta se aprieta contra el área y concede centros laterales. Los valores siempre fluctúan en la bolsa de jugadores.

Riqueza táctica

En Benítez ya se presuponía la riqueza del libreto. Él no se manifesta como integrista de un dibujo o una ubicación. No se limita a cambiar jugadores. De hecho, la reacción se produce ayer con una sola sustitución, pero de profundas consecuencias tácticas. La Real no supo acomodarse a ese nuevo esqueleto del Celta, con tres centrales, abriendo a los laterales para ganar superioridad por dentro.

A balón parado

Starfelt, Unai, Aidoo, Larsen, Mingueza... El Celta es capaz de elevar su estatura media en determinados contextos. Inocuo durante tantos años en las acciones a balón parado, ayer fue capaz de inquietar a una escuadra tan solvente en esa faceta como la Real y de empatar, de hecho, tras un saque de córner. Las condiciones apuntan que no ha sido casualidad. Una aportación suculenta.

Siempre Aspas

El fútbol es geometría, estadística, permutas, medición de esfuerzos, ocupación de espacios... Pero sigue necesitando inspiración en su ciencia, el ingenio que desate lo inesperado. Aspas sigue sin sustituto, siquiera desde lo compartido. Benítez tendrá que seguir rezando por su salud como tantos antes que él.