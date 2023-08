Starfelt y Sánchez apuntan a Anoeta

El Celta buscará el sábado en Anoeta los puntos que se le escaparon en Balaídos ante Osasuna en el estreno de la Liga 2023-24. En ese compromiso, los célticos se mostraron más frágiles de lo esperado en defensa. Rafa Benítez admitió tras esa derrota las “carencias” de su equipo que el club intentará solucionar con fichajes. A un técnico que tiene por bandera el orden defensivo, le inquietará la imagen de fragilidad que ofreció su equipo.

En ese estreno del curso, Benítez no contó con el recién llegado Carl Starfelt y dejó en el banquillo hasta los minutos finales a Manu Sánchez, otra de las nuevas incorporaciones. Al sueco y al madrileño se les presenta esta semana la oportunidad de estrenarse como titulares en el once céltico. El ex defensa central del Celtic y quien fuera lateral izquierdo de Osasuna podrían ser dos alternativas para intentar blindar la portería de Iván Villar ante un rival que viene de ceder un empate en casa ante Girona por el mismo resultado que los célticos obtuvieron a mediados de febrero pasado en su última comparecencia en San Sebastián.

Ese 18 de febrero, los célticos igualaron en el descuento el tanto de Oyarzabal con un autogol de Le Normand tras un pase de Iago Aspas al corazón del área. Justo un mes después, el moañés anotaba el segundo gol de la victoria del Celta ante el Espanyol (1-3). Desde entonces, el capitán céltico no ha visto portería y ya acumula doce partidos sin marcar, lo que ya es la peor racha de su carrera deportiva. A los problemas para sumar goles a favor, el equipo vigués añade deficiencias en defensa que Benítez intentará solucionar el sábado en el Reale Arena a partir de las 17 horas.

Para ese partido se esperan cambios en el once celeste que podrían apuntar a la zaga y al mediocentro. Para la línea defensiva, el Celta ha incorporado este verano a Starfelt y a Manu Sánchez. El central sueco destaca por su dominio en el juego aéreo y su buena salida con balón. Se incorporó al Celta la semana pasada después de disputar con el Celtic el primer partido de la liga escocesa. Starfelt tiene opciones de compartir con Joseph Aidoo el eje de la zaga, en detrimento de Unai Núñez.

Lateral izquierdo

En el lateral izquierdo, los célticos también pueden presentarse en Anoeta con Manu Sánchez. El madrileño llegó a Vigo este verano procedente del Atlético de Madrid después de despuntar en Osasuna y como recambio de Javi Galán, que firmó por el club rojiblanco. En el debut liguero, Benítez apostó para esa posición por Franco Cervi, un interior reconvertido en defensa. El argentino sufrió para poder frenar los ataques de un rival que volcó su juego de ataque por ese costado. Para la cita ante la Real Sociedad, el preparador del Celta podría decantarse por Sánchez, que completaría la línea defensiva junto a Mingueza, Aidoo y Starfelt o Núñez. Para consolidar esos cambios en el once, Benítez dispone de dos jornadas de entrenamiento antes de viajar a San Sebastián.

Un rival ‘Champions’ en construcción

La Real Sociedad recibe el sábado al Celta con bajas sensibles y pensando en su estreno en la Liga de Campeones, a la que vuelve después de diez años. El equipo txuri urdin cedió un empate en el estreno liguero ante el Girona y por segunda jornada consecutiva abrirá el Reale Arena de Anoeta para recibir a un Celta que es penúltimo en la clasificación tras caer ante Osasuna (0-2).

El equipo de Imanol Alguacil es otro de los espejos en los que quiere verse reflejado el Celta, aunque las diferencias son notables en los últimos años entre ambos clubes. De hecho, la Real es un equipo ‘Champions’, con 38.000 abonados y una valiosa plantilla, aunque en construcción tras las bajas de piezas tan importantes como David Silva, Illarramendi o Sorloth. Para compensar esas ausencias, el conjunto rojiblanco firmó a André Silva (cedido por el RB Leipzig) y a Hamari Traoré, procedente del Rennes. Además, está a la espera de Arsen Zakharyan, la mayor promesa del fútbol ruso que juega en el Dinamo de Moscú. De los nuevos, solo Traoré, que ya debutó ante el Girona, aparece con opciones de medirse al Celta. A las bajas se añadirá Mikel Merino. El centrocampista navarro, que no se ha estrenado este curso, continúa con molestias en el sóleo de su pierna derecha. Su compañero Aritz Elustondo ha regresado a los entrenamientos y se espera que se les espera en la convocatoria para la cita del sábado, en la que el celtismo contará con una nutrida representación, como casi siempre ocurre en sus visitas a Anoeta.