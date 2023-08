Ha concluido el partido. En la segunda planta se abre el ascensor de Río. Entra una madre empujando un carrito. El bebé, acaso de seis meses, mira a su alrededor con cara de pasmo. No le incomoda la dentición, sino el alma. Acaba de comprender qué significa ese escudo que lleva bordado en su jubón. Ya le dolió la vida en la primera bocada de aire. “¿El Celta es esto?”, parece preguntar desde sus ojos abiertos de par en par, entre el asombro y el pavor. Es exactamente esto: un bebé que inicia su camino y un club que se asoma a su centenario. Todo se contiene en ellos.

Aún permanecía inocente dos horas antes. A los seis meses, la memoria de un bebé empieza a cuajar. Se ha adaptado a las rutinas, como el baño o la siesta. En breve anticipará también la excursión al estadio, con las largas colas que nadie remedia. La afición se aprieta contra los tornos. Urge acomodarse para corear la alineación y cantar el nuevo himno. Será 20.269 los que se congreguen. El club cerró el cupo de abonados alrededor de esa cifra. El aforo del estadio se cuantifica en 24.791 localidades. Hinchas de Osasuna exhiben su rojo en Río Alto y Tribuna. Los asientos vacíos obedecen a las vacaciones y al absentismo; a la necesidad de activar la cesión de abonos.

El celtismo se compone de los que están y los que faltan; los que son, serán y han sido. El aire palpita de entusiasmo. “Creo que estou namorado”, inicia la megafonía y las gradas le siguen. Es posible que el bebé intente sostenerse erguido, balanceándose sobre la marejada de esa “Oliveira dos cen anos”. La afición recita, baila y grita mientras acompaña a la canción que ha sabido capturar las raíces y el orgullo. “Na ledicia son celeste”, proclaman. “Sempre Celta”.

Nueva grada

Balaídos ha cambiado. Se ha multiplicado su sonoridad, aunque todavía se le escapen ecos por Gol. Marcador Baixo, la vieja curva, se ha reencarnado en otra criatura recién parida, que se sueña un Gelbe Wand o un The Kop. A sus ocupantes ya se les ve a la vez que se les oye. Incitan y contagian, a diferencia del equipo.

El juego mortecino no invita a la alegría. El Celta quiere reconocerse en Osasuna. El rival es su espejo, se diría, porque el equipo de Benítez siente que es el que se mira en lo que desea. En realidad, habita al otro lado. Es aún un pálido reflejo. No la luz que incide, sino la que rebota. No el sujeto, sino su imperfecta copia. También ese bebé, a su edad escasa, se extraña ante su propia imagen, inconsciente de sí mismo. Lacan lo conceptúa precisamente como “estadio del espejo”.

El bebé no se reconoce todavía, pero sí es capaz de apreciar los tonos. El celtismo ha asistido al partido como el enamorado que adora cada centímetro de piel y cada gesto. Se celebran los esfuerzos y se callan los errores. En ocasiones, nada resultan tan revelador como el silencio. Ni un solo silbido castiga la pobreza del juego. La única crítica se le dirige al presidente. “Gabri, sí; Mouriño, no”, exclamarán algunos cuando el porriñés acceda la cancha. Veiga, gestado durante años en A Madroa y definitivamente alumbrado para la gloria ante el Barcelona, tal vez haya disputado su último partido como celeste. Es un bebé con cuyo futuro no podrá fantasear el celtismo, que lo acuna en sus brazos.

Benítez retira a Aspas sin molestias físicas o dosificación que lo explique. Un momento crucial por inaudito, que en la sucesión de acontecimientos pasa desapercibido. Los seguidores siguen amarrados a sus asientos pese a que saben que el 0-2 ha sentenciado el encuentro. González Fuertes silba el final igual que el forense que certifica la defunción. Un simple trámite burocrático.

“Celtista no padecer”, predice la canción. El nuevo himno inició la tarde. El clásico la concluye. El celtismo desfila luego hacia los vomitorios, cabizbajo, rumiando su pesar pero sin amargura. En una semana encenderán el televisor. En dos semanas regresarán. Ese mismo ciclo de alegría y tristeza, de ilusión y decepción, definirá la existencia del bebé. Acaba de nacer y ya un siglo lo contempla. “Coma sempre, o de sempre”.