Trabajo y fichajes son las dos vías propuestas por Rafa Benítez para que el Celta mejore la imagen que ofreció ayer ante Osasuna, que aprovechó su dominio en el juego aéreo para tumbar a un rival que intenta asimilar el plan de juego del entrenador madrileño. Desaprueba el técnico que en la derrota influyese la titularidad de Cervi como lateral izquierdo, por donde el equipo navarro insistió en sus acciones ofensivas. Insistió Benítez en que su equipo necesita mayor compenetración.

“Hay una serie de carencias, que algunas se van a poder compensar con trabajo y otras intentaremos hacerlo, si nos da tiempo, en el mercado”, explicó ayer Benítez en la rueda posterior a su estreno en LaLiga como entrenador del Celta.

“Nos hemos enfrentado a un equipo compenetrado y muy organizado, y nosotros ahora mismo somos un equipo que carece de esa compenetración. Esos detalles se han podido ver. Osasuna es un equipo fuerte, que saca centros y remata mucho. Eso lo sabíamos, pero es fácil decirlo y difícil hacerlo”, continuó el entrenador del Celta, que no dio minutos al recién llegado Carl Starfelt, defensa central procedente del Celtic de Glasgow.

El equipo pamplonica insistió por el costado que defendía Cervi para poner en apuros a Iván Villar. El argentino fue titular en detrimento de Manu Sánchez. “Ellos han aprovechado sus fortalezas y su compenetración haciendo buenos movimientos. Pero no tengo la sensación de que haya sido más en ese puesto que en otros. Manu va a ser importante para nosotros, pero Cervi trabaja muy bien y es muy positivo para el grupo”, comentó Benítez.

Sobre si echa de menos otro delantero centro de referencia en la plantilla, Benítez respondió: “Estoy muy contento con los chavales, con la actitud, con el trabajo durante toda la pretemporada. Lo que tengo que hacer es intentar sacarles rendimiento. Estamos al principio”.

Y cuestionado por si Gabri Veiga había disputado su último partido con la camiseta celeste, Benítez dijo que “no” podía responder a esa pregunta: “Le he preguntado si estaba bien y me ha dicho que sí, por eso lo he puesto a jugar. Nosotros no controlamos el mercado. El hecho de que el mercado esté abierto cuando ya estamos en competición no se soluciona a pesar de que los entrenadores nos quejamos todos los años. Tenemos que asumirlo, pero es un poquito extraño”.