La categoría de Benítez también se tasa en su control del escenario. Reparte apretones de mano, mira a los ojos, sonríe con relajación e intercala sus mensajes en la agenda. Didáctico y profuso en su discurso, el madrileño habla de la cancha y los despachos; de sistemas y finanzas. No se siente entrenador, sino manager, ese rol híbrido, de amplias atribuciones, que se acostumbró a desempeñar en la Premier. Es Rafa the Gaffa, el jefe que en Liverpool adoraron.

Gabri Veiga

Aunque más jugadores pueden salir (Paciencia, Fontán, Carreira...), Veiga atrae las miradas en plena negociación con el Nápoles. “El interés es real”, admite Benítez, que iba a conversar con el joven durante la mañana para ayudarle a gestionar la incertidumbre. De momento “es un jugador más de la plantilla”. Su empleo ante Osasuna solo está condicionado por su incorporación a la pretemporada, tardía y con molestias. “Lo ideal es que si hay una situación que se tiene que resolver, que se resuelva pronto”, condensa. Si Gabri se quedase, “encantado”. Advierte. “De repente puede llegar un equipo que pague la cláusula y no tienes nada que decir o un equipo que haga una oferta cercana que te haga plantear qué debes hacer. Ya sé cuál es la opinión del presidente”.

Osasuna

Confiesa Benítez que Osasuna y Real Sociedad son los modelos que el Celta observa. “Por eso he firmado tres años; para hacer las cosas poco a poco, con una idea, con una metodología, con una forma de trabajar, con sentido común”. Conoce las malas estadísticas célticas en los debuts modernos. “Va a ser un partido muy difícil. La maldición del primer partido será un reto. Veremos qué somos capaces de hacer con esa línea de competitividad que buscamos”.

Aspiraciones

Paseaba Benítez por la playa y los aficionados se le acercaban: “Europa”, “tenemos que ganar la Copa”. Se queda con otra petición: “El sentido común y el aficionado menos emocional te dice: ‘Hemos sufrido estos últimos años. Lo que no queremos es sufrir’. Su objetivo es “ir partido a partido, ser competitivo, hacer las cosas bien. Y a medida que la competición te vaya poniendo en tu sitio, ir fijando un objetivo más concreto. Sobre todo es crecer”.

A Aspas ya le había recomendado que se reprogramase mentalmente, pensando más en la calidad que en la cantidad de su rendimiento. “Lógicamente se va haciendo mayor, como nos pasa a todos. Sigue teniendo el talento. Indudablemente es un jugador fundamental para nosotros”, describe. Pero añade un mensaje, tal vez por aquellas declaraciones en el Carranza: “Yo hablo mucho con él para ver si conseguimos que se controle en sus comentarios para que sea positivo e interprete bien cuál es el papel de un jugador que es una leyenda dentro de la historia del club. Tiene que ser un jugador que ayude y sea referencia para los jóvenes dentro y fuera del campo, juegue o no”.

Estilo de juego

Benítez rechaza etiquetas defensivas a la vez que abomina del integrismo ofensivo. Pretende un Celta “capaz de manejar distintos sistemas y de adaptarse también a distintos sistemas del rival para contrarrestarlo”. Desde “el 4-4-2 o 4-2-3-1 vamos manejando situaciones”, afirma. “Habrá partidos en los que podamos tener más presencia en el área contraria, que seamos más ofensivos y agresivos arriba. En otros nos tendremos que replegar y jugar a la contra”. Asegura que le gustaría “rotar a los jugadores y que sean capaces de participar todos”.

Sensibilidad de la afición

“Fútbol de salón”, se ha cantado en Balaídos desde Eusebio, como celebración o como credo. Benítez construye desde el material que posee: “Una cosa es lo que tú quieres hacer y otra lo que tú puedes hacer”. Sostiene: “La historia de jugar bien, bonito… La gente lo que quiere es que su equipo esté arriba y que gane; no quieren estar jugando bonito y eludiendo el descenso cada año en la última jornada. Los aficionados del Celta son suficientemente inteligentes para entender que hay cosas que no tenemos y hay cosas que no podemos hacer tan bien como quisiéramos. Tenemos que aprovechar al máximo el potencial que tenemos. La actitud de los jugadores es muy buena y el público, como hemos visto en la campaña de abonados, está entregado. Le tenemos que dar nosotros algo, esa intensidad, esa emoción, esas llegadas”.

Construcción del plantel

Erró quien esperase a un Benítez angustiado o que presionase a la directiva. Se muestra comprensivo. “Circula por la calle que tenemos que fichar todavía a siete u ocho. O que si se va Gabri, ficharemos no sé cuántos. En el fútbol español existe el control financiero y es bastante estricto; más aquí que en la Premier. Es muy positivo en cuanto a que salvas a los equipos de irse a la ruina pero limitas el crecimiento en algún caso. De eso yo soy consciente. Por eso insisto en que es un proceso”. Menciona “un plan mucho más detallado para el mercado de invierno y luego para el mercado del siguiente año”. Y recuerda que el Celta también puede crecer gracias a la mayor madurez de ciertos jugadores y el funcionamiento colectivo.

Necesidades

“Sabemos el dinero que hay, las posibilidades que tenemos y vamos avanzando”, indica sobre los fichajes que restan. “Quizás nos quedan dos o tres movimientos y a lo mejor nos encontramos una sorpresa y nos aparece un cuarto”. Aclara: “No se pueden cambiar cromos con tanta facilidad”. Confirma lo obvio: que el fichaje de un portero es una de las prioridades, si bien matiza: “Marchesín se está recuperando y está más cerca”

Doble pivote

“Entiendo el doble pivote como uno que pueda defender más y otro, atacar más. Es una polémica desde que estaba en Valencia con Albenda y Baraja”, reflexiona. “Tengo claro quiénes son los que van a jugar en esa posición. Pero hay que verlo poco a poco en los partidos. Intentaremos que sea un doble pivote que se complemente bien”.