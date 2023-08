Un Celta para el nuevo siglo

El ciclo de la vida se reinicia en Balaídos. A la vez, no es una temporada cualquiera. El Celta cumple cien años. En la dialéctica de pasión y dolor que define la existencia celeste, el club pretende regalarle a sus aficionados una temporada exenta del sufrimiento que tan frecuente ha sido en los últimos años. Tal regalo se le ha encomendado a Rafa Benítez. Quizá el técnico de mayor prestigio que el Celta haya contratado desde Ricardo Zamora. Su figura también determina un cambio de modelo. La directiva ya no pretende un equipo propositivo y atractivo, lo que ha intentado recurrentemente desde el regreso a Primera, con fortuna o frustración. Con Benítez se ha instalado el verbo “competir”. El entrenador quiere un Celta dúctil y polivalente, capaz también de controlar el juego desde la reacción y el orden. Quiere, en sumen, emular a Osasuna, precisamente su rival de hoy.

La Liga, como ya es costumbre, arranca cuando todavía quedan tres semanas de mercado. “Te puedes encontrar situaciones que cambien la dinámica”, se resigna Benítez. En cuanto a fichajes, se muestra bastante más tranquilo que el entorno. Cuantifica los refuerzos que faltan entre dos y cuatro, pero establece: “El equipo es competitivo, estoy contento con él”. En cuanto a posibles salidas, Veiga –y otros como Paciencia– será una pieza útil mientras no se resuelva su situación. El mensaje es claro para Carreira, Fontán y Baeza, a los que el club busca cesiones. Han sido los primeros descartes.

“Por clarificar, Carlos, Miguel y Hugo son jugadores con ficha del filial en la dinámica del primer equipo”, anunció también Benítez. Los dorsales lo confirman. El entrenador elaboró una lista de 23 jugadores. Con ellos construirá el equipo que se enfrente a “la maldición del primer partido”. Nadie se lo preguntó, pero Benítez ya lo sabía, en otra muestra de su meticulosidad: el Celta, desde su regreso a Primera División, acumula en sus estrenos ligueros dos victorias, cuatro empates y cinco derrotas. El último debut triunfal se produjo por 1-2 ante el Levante un 23 de agosto, día siempre feliz, con Berizzo al mando. Sucedió en 2015.

El argentino es el único entrenador que ha resistido tres temporadas en el banquillo en la era Mouriño. Justo el tiempo por el que ha firmado Benítez, de libreto opuesto. Berizzo practicaba la presión al hombre y el vértigo. Amaba la entropía. Propugnaba el desorden. Benítez admite por igual perseguir y esperar; dominar con el balón y controlar sin él. Pero quiere que todo obedezca a un plan cartesiano.

“Osasuna es un equipo conocido, agresivo, fuerte, difícil. No puedo decir que llevaremos la posesión porque a lo mejor no nos dejan. O no puedo decir que vayamos a jugar al contragolpe porque a lo mejor somos superiores en el manejo y los metemos atrás”, anticipa, a la vez que ensalza: “Osasuna es un buen ejemplo para nosotros de cara a lo que queremos construir”.

Los pamplonicas, vigentes subcampeones coperos y cuya plaza europeo se confirmó mediante una batalla legal, protegen la continuidad de su proyecto. En Osasuna todas las maniobras son escasas en número y abundantes en sentido. Arrasate cumple su sexta temporada al frente. Han perdido a hombres importantes como Aridane y sobre todo Abde, retornado al Barcelona. Han incorporado a Mojica, Catena, Moreno, Arnáiz y García de Haro. La admiración por Osasuna, por cierto, incluye el fallido intento de contratación de Fran Canal como sustituto de Antonio Chaves. El comportamiento del director general, que rectificó tras comprometer su palabra, aporta morbo a la fotografía del palco.

“Tenemos pocas referencias de pretemporada pero es más fácil preparar el partido, entre comillas, porque es un rival que tiene continuidad”, meditó Benítez.Sobre lo propio, el entrenador ha ido asentando sus ideas en los amistosos. Lo previsible es una alineación compuesta por Iván Villar; Mingueza, Aidoo, Unai Núñez, Manu Sánchez; Carles Pérez, Tapia, Fran Beltrán, Bamba; Aspas y Larsen. Desde fuera, un par de dudas. Cervi ha ejercido de lateral izquierdo en algún ensayo de la semana. La pareja Beltrán-Tapia no responde a ese doble pivote en el que “uno pueda defender más y otro, atacar más”.

Todas las incógnitas comenzarán a resolverse esta tarde, después de que Balaídos haya cantado a coro “Oliveira dos cen anos”. A Benítez se le ha entregado el poder. Él, a la vez, asume las urgencias del ecosistema: “Soy el primero que dice que los proyectos en fútbol pueden durar poco”. Al final, la única certeza invulnerable a cualquier contratiempo es la que el aficionado recita como un credo: “Na ledicia son celeste, celtista no padecer”.