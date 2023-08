Rafa Benítez ha ofrecido su primera rueda de prensa previa a un partido oficial del Celta. El técnico madrileño se ha mostrado sereno tanto sobre la construcción de la plantilla como sobre el rendimiento que espera del equipo como parte de un proceso a largo plazo.

Inicio de Liga

"El principal objetivo era hacer un equipo que compita. Creo que en la pretemporada lo hemos hecho. En el fútbol en general pero quizá más en el fútbol español hay dos condicionantes: que el mercado sigue abierto, con lo que te puedes encontrar situaciones que cambien la dinámica, y el control financiero, que es distinto y condiciona a la hora de tomar decisiones. El equipo es competitivo, estoy contento con él y por supuesto que pensamos que podemos mejorar. Trabajamos para ello. Son muchas cosas que están claras y que pueden cambiar en quince días".

Gabri Veiga

"Por clarificar, Carlos, Miguel y Hugo son jugadores con ficha del filial en la dinámica del primer equipo. La situación de Gabri, como le pasará a otros jugadores en otros equipos, es que está el mercado abierto, tiene una cláusula, se habla mucho de si se puede ir o no y cuándo. Como futbolista me gusta. Puede meter goles y puede ayudar al equipo a ganar partidos. Pero la situación es la que es, el mercado está como está y el interés es real. Lo ideal para nosotros es que si hay una situación que se tiene que resolver, que se resuelva pronto. Pero si no, yo estoy encantado con él. Ha llegado un poquito más tarde y venía con alguna molestia. Le falta ese ritmo de partidos que puedan tener otros compañeros. Pero si se queda, es un jugador importante. Hoy hablaré incluso con él para darle ese punto de vista, esa percepción que yo tengo. Trataré de que se centre, de que esté trabajando como está haciendo ahora, con normalidad con el equipo. Luego ya no podemos controlar el mercado. ¿Será fácil o difícil que salga, antes o después? Es que no lo sabemos. De repente puede llegar un equipo que pague la cláusula y no tienes nada que hacer o decir o un equipo que haga una oferta cercana que te haga plantear qué debes hacer. Ya sé cuál es la opinión del presidente. Trabajamos en la línea de controlar lo que podamos controlar. Los acontecimientos nos dirán qué es lo que tenemos que hacer. Es un jugador más en la plantilla".

Osasuna

"Osasuna es un buen ejemplo de algo que estamos repitiendo. Desde el principio de la idea que tiene el club de desarrollar un proyecto. Por eso he firmado tres años para hacer las cosas poco a poco, con una idea, con una metodología, una forma de trabajar, con sentido común. Eso es lo que ha hecho Osasuna. Eso es lo que ha hecho la Real Sociedad, por ejemplo. Y con una línea de trabajo han conseguido un equipo sólido, que se ha clasificado para Europa, con una buena dinámica interna. Tenemos pocas referencias de pretemporada pero es más fácil preparar el partido, entre comillas, porque es un equipo que tiene continuidad en entrenador y jugadores. Incorporan un par de jugadores pero el bloque está ahí. Sabes más o menos lo que te esperas. Va a ser un partido muy difícil. La maldición del primer partido será un reto. Veremos qué somos capaces de hacer con esa línea de competitividad que buscamos. Pero insisto: Osasuna es un buen ejemplo para nosotros de cara a lo que queremos construir. Yo soy el primero que dice que los proyectos en fútbol pueden durar poco. Pero la realidad es que estos son ejemplos de que cuando hay sentido común, una metodología, una forma de trabajar todos unidos, se consiguen más resultados".

Objetivo de la temporada

"Creo que nuestros aficionados lo tienen claro. El otro día paseaba por la playa, te viene uno y te dice: “Europa”. El otro: “Ahora tenemos que ganar la Copa”. Pero el sentido común y el aficionado menos emocional te dice: “Bueno, hemos sufrido estos últimos años. Lo que no queremos es sufrir”. Mi objetivo es ir partido a partido pensando en no sufrir, en ser competitivo, en hacer las cosas bien. Y a medida que la competición te vaya poniendo en tu sitio, ir fijando un objetivo más concreto. Pero sobre todo es crecer más. Si la base es amplia, si hacemos las cosas bien abajo, podemos hacer un edificio más alto".

Iago Aspas

"Es un futbolista de mucha calidad que lógicamente se va haciendo mayor, como nos pasa a todos. Sigue teniendo el talento. A partir de ahí es tratar de que esté en su mejor condición física posible para que nos pueda dar muchos minutos de calidad. Lo vamos a tener que ver durante los partidos. Él es un jugador que compite bien. Cuando lo hagamos salta al campo, habrá que ver cuánto nos puede dar. Indudablemente es un jugador fundamental para nosotros. Yo hablo mucho con él para ver si conseguimos que se controle también en sus comentarios para que sea positivo e interprete bien cuál es el papel de un jugador que es una leyenda dentro de la historia del club. Tiene que ser un jugador positivo, un jugador que ayude y sea referencia para los jóvenes dentro y fuera del campo, juegue o no juegue. Si está para jugar muchos minutos, yo estaré encantado de la vida. Significa que tenemos posibilidades de hacer gol. Si tiene que jugar menos, tiene que ser muy positivo y ser un buen ejemplo para los chavales. Trabamos mucho para que esté en las mejores condiciones físicas posibles. Luego, con el talento que tiene, ya decidirá en el campo".

Alineación inicial

"Me gustaría que el equipo fuese capaz de manejar distintos sistemas y de adaptarse también a distintos sistemas del rival para contrarrestarlo. Con el 4-4-2 o 4-2-3-1 vamos manejando situaciones. Podemos cambiar sistema y jugadores en el campo. Estamos en esa fase de ir adaptándonos, conociendo a los jugadores nuevos y ellos conociendo una nueva forma de trabajar y afrontar los partidos. No es tan importante el once como el que tengamos una idea clara de qué pretendemos hacer. Habrá partidos en los que podamos tener más presencia en el área contraria, que seamos más ofensivos y agresivos arriba. En otros nos tendremos que replegar y jugar a la contra. Si juegas contra el Madrid o el Barcelona, lo normal es que ellos tengan la posesión. Tendrás que saber jugar de una manera. Osasuna es un equipo conocido, agresivo, fuerte, difícil. No puedo decir que llevaremos la posesión porque a lo mejor no nos dejan. O no puedo decir que vamos a jugar al contragolpe porque a lo mejor somos superiores en el manejo y los metemos atrás. Hay que trabajar con la idea de aprovechar al máximo los jugadores que tenemos. Nos iremos adaptando poco a poco. Espero que en un tiempo no muy largo ya tengamos más definido el once, aunque me gustaría rotar a los jugadores y que sean capaces de participar todos, y una manera de jugar, sobre todo con intensidad y siendo competitivos, que es la clave".

Estilo de juego

"Me gustaría jugar en campo contrario todo el tiempo, apretar, recuperar y meterlos ahí. Pero tienes que ser consciente de la realidad. Todos los equipos trabajan la presión, ahora mucho la presión alta, y la salida de balón. Tienes que ser capaz de adaptarte dependiendo de tu potencial y del potencial del rival. La historia de jugar bien, jugar bonito… La gente lo que quiere es que su equipo esté arriba y que gane; no quieren estar jugando bonito y eludiendo el descenso cada año en la última jornada. No somos tontos y los aficionados del Celta son suficientemente inteligentes para entender que hay cosas que no tenemos y hay cosas que no podemos hacer tan bien como quisiéramos. Tenemos que aprovechar al máximo el potencial que tenemos. Defender atrás y estar continuamente trabajando en la fase defensiva para salir al contraataque no es ideal. Nosotros hemos jugado con bloque a tres cuartos más que bajo. Cuando bajas es cuando el equipo contrario te tira para atrás; como el Lyon, por ejemplo, que tenía buen manejo, cambios de orientación largos, desmarques en velocidad a la espalda. Para que el equipo sea mejor, tiene que ser capaz de adaptarse a distintas situaciones y poco a poco vas a ir imponiendo una manera de jugar o tendrás un manera de jugar que es la que quieres, y que te permitirá conseguir más resultados. Intentar jugar al tiqui-taca contra el Barcelona es una tontería y el aficionado de a pie lo sabe. Una cosa es lo que tú quieres hacer y otra lo que tú puedes hacer. Si somos realistas y analizamos bien lo que tenemos y dónde queremos llegar, esto es un proceso y lleva un tiempo. Vamos a ir dando pasos cortos pero firmes y llegaremos más lejos seguro. No tengo ninguna duda. La actitud de los jugadores es muy buena y el público, como hemos visto en la campaña de abonados, está entregado. Le tenemos que dar nosotros algo, esos partidos, esa intensidad, esa emoción, esas llegadas. A la gente le gusta que llegues a la portería contraria y crees ocasiones de gol; no setenta minutos aburriendo para marcar en los últimos veinte cuando ya estén cansados. Eso lo hacen los equipos que tienen mucha calidad, que son muy superiores. Nosotros tenemos que ser conscientes de que hay que meter intensidad, ser competitivos y poco a poco imponiendo algo que queramos imponer. Osasuna es un ejemplo: tiene centros, juego directo, segundas jugadas, desmarques a la espalda, ahora ya tiene manejo de balón, salida atrás, acciones combinativas ligadas… Porque llevan un tiempo trabajando con el mismo entrenador, con una misma idea y con muchos jugadores que son los mismos. Eso es lo que tiene que conseguir el Celta lo antes posible y por supuesto a medio y largo plazo".

Construcción de la plantilla

"Circula por la calle que tenemos que fichar todavía a siete u ocho. O que si se va Gabri, ficharemos no sé cuántos. La realidad es que en el fútbol español existe el control financiero y es bastante estricto; más aquí que en la Premier. Es muy positivo en cuanto a que salvas a los equipos de irse a la ruina pero, por otra parte, limitas el crecimiento en algún caso. Si tú vendes, no es que puedas gastar todo el dinero; si tienes que manejar los salarios… No es tan fácil fichar seis o siete jugadores y luego no poder llegar a salarios mucho más altos porque el control financiero no te lo permite. De eso yo soy consciente. Por eso insisto en que es un proceso. Este es el primer mercado de fichajes. Si tú traes a Bamba, a Starfelt ahora, y si tienes a Carles, Dotor, Manu… Estás trayendo gente. Claro que podemos mejorar el equipo. ¿Tendremos el tiempo y el dinero que permite el control financiero para hacer lo que queramos? Pues a lo mejor ahora nos podemos acercar un poco para mejorar la plantilla y conseguir que el equipo sea más fuerte. Pero está claro que tendremos que ir ajustando a medida que vayamos conociendo a los jugadores y podamos tener un plan mucho más detallado para el mercado de invierno y luego para el mercado del siguiente año. Creo que los nuevos nos van a aportar ese aire fresco que esperas, esa energía y esa ilusión. Lo vemos en los entrenamientos. Vamos a ver si luego en los partidos pueden desarrollar esas mismas cosas. Pensando en el futuro, todavía nos falta acoplar cosas. Mi trabajo va a ser sacar rendimiento a este equipo, a la mayoría de jugadores que han estado aquí y que en los últimos años han dado buenas tardes de fútbol, pero en los que también se ha sufrido hasta el final. Hay que darles ese plus con los jugadores nuevos y con una forma distinta de trabajar para sacarles rendimiento. Nadie puede hablar nada nuevo de Iago, que es muy bueno y será muy bueno en el campo si está bien. A Larsen ya le estamos viendo en pretemporada que va creciendo. Estoy muy contento con Luca, con Williot, con muchos de los que a lo mejor el año pasado se les veía menos. Y estoy muy contento por supuesto con Kevin, Unai, Óscar, Aidoo… Ellos están trabajando igual que trabajaban, pero ya los ves más. A los otros los había visto menos porque tienen menos minutos en televisión, cuando te pones a analizar, lo ves ahora entrenar. Y yo estoy muy contento porque creo que tienen un amplio margen de mejora".

Necesidades

"Una vez me preguntó una vez un propietario de un club: “¿Cuántos querrías traer?”. Y yo le dije: “Quince”. Me gustaría reforzar en el banquillo, en la sala de prensa, en muchos sitios. Creo que no tenemos tanto margen. Es importante que vosotros entendáis el mensaje para que lo transmitamos bien: no se trata de que yo no quiera fichar mucho, es que a lo mejor no podemos todo lo que queremos porque tenemos un control financiero. Ahora tenemos dos o tres cosas que estamos mirando, porque seguimos trabajando. Si se dan, ya está. “¿Por qué fichamos un central?”, me decía uno. Porque teníamos cuatro o cinco cosas que estábamos mirando y ésta se ha podido hacer. La otra, a lo mejor, estamos esperando y la otra, a lo mejor, no se puede hacer. Miramos en muchos puestos, sabemos el dinero que hay, las posibilidades que tenemos y vamos avanzando. Es muy difícil fichar lo que tú quieres. Tienes que adaptarte y fichar lo más parecido. Quizás nos quedan dos o tres movimientos y a lo mejor nos encontramos una sorpresa y nos aparece un cuarto. Antes de ayer me llamaba un amigo mío y me decía: “Oye, este jugador está disponible en cesión”. Y es muy bueno. Pero es que ya tenemos cubierta esa posición. No puedo traer a ese jugador porque físicamente es imposible traer a más y ajustar los salarios. No se pueden cambiar cromos con tanta facilidad".

Cervi

"Lo conozco jugando de extremo, en el carril y en algún caso de lateral. Tú tienes que manejar el dinero que tienes y los jugadores que tienes. Hemos traído a Manu. ¿Qué más laterales podemos tener? Tienes que ver las características de los jugadores y los que te pueden echar una mano ahí. Cervi es un fenómeno como persona y como profesional. Si yo le digo que tiene que jugar de lateral, ya sabemos que no es su posición pero tiene las características para hacerlo bien en esa posición y ayudar al equipo, que es lo que hace falta".

Doble pivote

"Entiendo el doble pivote como uno que pueda defender más y otro, atacar más. Es una polémica desde que estaba en Valencia con Albenda y Baraja. Maturana, en Valladolid, jugaba con doble pivote defensivo. Depende del rol que tú le des. No es lo mismo poner a Tapia con Fran que a Dotor con Tapia o que pongas a Gabri. Cambia mucho. Son dos jugadores en una posición que tienen que ir ajustando dependiendo de uno y otro y de cómo vaya el juego. Tengo claro quiénes son los que van a jugar en esa posición. Yo ya sé lo que tenemos y dónde podemos sacar más rendimiento. Pero hay que verlo poco a poco en los partidos. Hemos visto distintos dobles pivotes en la pretemporada. Ahora ya tenemos una idea más clara. Intentaremos que sea un doble pivote que se complemente bien".

Portería

"Puedo decir, sin que descubra nada, que seguramente jugará Iván si está bien. Ya tenéis uno en la alineación. Dentro de las cosas que estamos trabajando puede ser una de las alternativas. Marchesín se está recuperando y está más cerca. Tratamos de mejorar, pero sin dejar de mirar lo que tenemos".