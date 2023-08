Continúa el tira y afloja en los despachos por Gabri Veiga. El Nápoles está empeñado en fichar a Gabri Veiga, pero no quiere gastar un euro de más si puede evitarlo. El campeón italiano ha elevado nuevamente la oferta por el canterano celeste, pero la cantidad ofrecida sigue siendo insuficiente para el Celta. El club vigués no descarta buscar un acuerdo con el conjunto napolitano distinto al pago de la claúsula de 40 millones con fórmulas como la de incluir otros futbolistas en la operación, porcentajes en futura venta y otras variables. Pero este supuesto aún está lejos porque el Nápoles no se acerca a lo que pretenden en Príncipe.

En las últimas horas la prensa deportiva napolitana habló de un acuerdo cerrado entre ambas entidades por 36 millones más una serie de variables que acercarían la oferta a la cláusula, pero según ha podido saber FARO DE VIGO, las propuestas recibidas en A Sede se han descartado al ser consideradas "insuficientes". Desde Italia también apuntan a que existe un acuerdo con Gabri Veiga. Esas últimas informaciones apuntan a que el Nápoles habría ofrecido al centrocampista un contrato de cinco años por razón de dos millones de euros por temporada. Lo que está claro es que la negociación entre el Celta y el equipo presidido por Aurelio de Laurentiis sigue abierta después de la puja inicial de 30 millones. El Nápoles quiere contar con la joven perla de O Porriño ante la inminente marcha al fútbol árabe de uno de sus jugadores importantes en la medular: Piotr Zielinski.