Carl Starfelt, el central con el que el Celta completa su línea defensiva, señaló la llegada a la Liga española como un importante paso en su carrera y aseguró que no tuvo demasiadas dudas de fichar por el equipo vigués después de que Luis Campos y Benítez se pusiesen en contacto con él para presentarle el proyecto: “Saltar a la Liga que es una de las más fuertes del mundo era un paso importante. Cuando Luis Campos me llamó y me presentó el proyecto no tuve dudas. Agradezco también la determinación que demostró el Celta”.

El sueco destacó que sus primeros días en la ciudad y en el club han cumplido con sus expectativas y que se ha encontrado “un ambiente familiar, muy buenas instalaciones y un nivel alto de entrenamientos”. Sobre sus cualidades insistió en que tratará de colaborar en todo lo que sea posible. Habló de su fortaleza aérea aunque no quiso limitarse a eso: “Es una de mis condiciones y voy a tratar de ayudar en eso y también en el balón parado. Esa es parte de mi tarea, pero mi objetivo es colaborar en todo lo que sea posible”. Starfelt, un defensa que comete muy pocas faltas viendo su estadística en el campeonato escocés, reconoció que “mi objetivo es recuperar el balón a ser posible sin falta, pero a veces es necesario hacer faltas”. El defensa se consideró preparado para jugar el domingo su así lo decidiese Rafa Benítez aunque insistió en que ésa era una tarea que correspondía al entrenador y que no debía hacer comentarios en ese sentido”.