El Celta Fortuna se quedó seco ante el Arenteiro en el amistoso celebrado en la mañana de ayer en Barreiro entre los equipos que este curso coincidirán en la Primera RFEF. Dos tiros estrellados en la madera, uno a lanzamiento de penalti, acabó con las ilusiones de los célticos de sumar un triunfo en un partido en el que Miguel Rodríguez reapareció en el filial sin llegar a jugar tras no ir convocado con el primer equipo para viajar a Alemania. La renovación de su contrato continúa pendiente. Ayer, fue el único jugador que no tuvo minutos con Claudio Giráldez, que al concluir el partido señaló a Desmarque Celta: “Ya sabéis la situación. Supongo que no habrá problema para que lleguen a un acuerdo el club y él. De momento, está lesionado y no tiene participación. Es una cosa del club y de él. Ojalá se arregle pronto”, apuntó el técnico porriñés del filial céltico.

Para afrontar el tercer amistoso de la pretemporada, Giráldez apostó por un once formado por Ruly, Gael, Yoel, Joel, Javi Rodríguez, Martín, Damián, Román, Alfon, Raúl Blanco y Manu. Tras el descanso también jugaron César Fernández, Javi Rueda, Manu Fernández, Iván López, Hugo Álvarez y Comparada. Los célticos dominaron a un rival recién ascendido a la tercera categoría del fútbol español y tuvieron claras ocasiones para adelantarse en el marcador. Sin embargo, la madera de la portería impidió el triunfo del Celta Fortuna. Primero fue tras un penalti lanzado por Damián. En la segunda mitad, un lanzamiento de Durán también se estrelló en la portería del equipo de O Carballiño, que se marchó de Barreiro con la portería a cero. El filial céltico volverá al campo de Lavadores el miércoles próximo, 9 de agosto, para enfrentarse al Ourense CF. Es posible que en la convocatoria de Giráldez vuelva a aparecer Miguel Rodríguez, quien comenzó la pretemporada con el primer equipo. El redondelano incluso fue el autor de uno de los goles de la victoria ante el Al Nasrr de Cristiano Ronaldo. Después caería lesionado con un esguince en la rodilla. El viernes recibió el alta médica, pero Benítez no lo incluyó en la lista de convocados para enfrentarse al Wolfsburgo. La renovación de su contrato, que finaliza en 2024, continúa pendiente tras el cambio de agente.