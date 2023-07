El Celta avanza con paso firme

El Celta entra en su penúltima semana de entrenamientos reforzado por el buen sabor de boca que ha dejado su última victoria frente al Olympique de Lyon en el Memorial Quinocho, su buen desempeño frente al Benfica y la goleada endosada al Al Nassr de Cristiano Ronaldo la pasada semana. A falta de dar salidas y concretar cuatro o cinco fichajes, el conjunto transmite buenas sensaciones frente a rivales de calidad. El grupo se ha empapado de las ideas de Rafa Benítez y despunta ya el gen competitivo que distingue a sus equipos. “Cada vez tenemos más claro lo que nos pide el míster. Nos estamos adaptando muy bien a lo que él quiere”, resume Carles Pérez, autor del gol del triunfo frente al OL. “Estamos en el buen camino”, corrobora Benítez.

Queda trabajo por hacer en el campo y en los despachos. El plantel necesita reforzarse con gente de calidad en algunas posiciones y el grupo debe coordinarse mejor en el campo y ganar tono físico, pero la idea de Benítez asoma con claridad. El Celta ha ganado orden, defiende con rigor y muestra ambición cuando roba la pelota, como quiere el preparador madrileño.

Consistencia defensiva

Ha sido la prioridad de Benítez desde que desembarcó en el club. El técnico celeste se ha marcado el objetivo de reducir drásticamente la desmesurada cifra de goles encajados en los últimos años y los jugadores parecen haber tomado nota. En los tres amistosos de la pretemporada el equipo apenas a recibido un par de goles, ambos contra el Benfica, con el tiempo casi cumplido, el primero por un dudoso penalti y el segundo, tras sacar de centro, por una pérdida de balón en zona comprometida. Pero en general el equipo ha concedido poco, con buena respuesta de la portería cuando el adversario ha ensayado el disparo.

Dibujo de cabecera

El Celta se ha mantenido escrupulosamente fiel al 4-4-2, el dibujo predilecto de Benítez. La defensa de cuatro es por ahora innegociable, pero del medio campo en adelante todavía podrían producirse algunas variaciones en función del perfil de los fichajes que se incorporen para el medio campo y la delantera. Para Benítez es clave que los pivotes mantengan la posición.

Orden posicional

El Celta nuevo Celta crece desde la defensa y el contragolpe. Aunque la coordinación debe mejorar, como ha reconocido el técnico, el equipo se desenvuelve bajo la premisa de no desordenarse. Se limitan los riesgos en la salida de pelota. Si el balón, el equipo se coordina en el achique del espacio posicionado en mitad de campo para robar y armar la contra. La presión en campo contrario no abunda, pero se aprieta al rival en la recuperación de la pelota cuando el equipo la pierde.

El lateral izquierdo

La pretemporada del Celta se ha caracterizado por la ausencia de un especialista en el lateral izquierdo. La llegada de Manu Sánchez, que ya dispuso de algunos minutos frente al OL, debería subsanar en buena medida el problema, a pesar de que el propio futbolista ha reconocido que Benítez le ha puesto una larga lista de deberes. Cuatro jugadores, Fontán, Carreira, Cervi y Manu se han alternado en la posición, los dos primeros sin visos de continuidad.

Las bandas

El amistoso frente al OL dejó entrever la importancia que Jonathan Bamba y Carles Pérez van a tener en el nuevo Celta. Benítez cuenta con dos puñales por banda y está decidido a explotarlo. Ambos apuntan a titlularísimos el próximo curso. A la espera de fichajes, el protagonismo en punta es por ahora para Aspas y Larsen.

Descartes

Los primeros bolos de la pretemporada han servido a Benítez para evaluar recursos y perfilar descartes. La criba apunta ya hacia algunos nombres propios, en concreto hacia José Fontán y Sergio Carreira, cuya salida es cuestión de tiempo. El arousano ya no tuvo minutos contra el OL como lateral zurdo, la única posición en la que lo había empleado el técnico debido a la escasez de especialistas para el puesto. Sintomático ha sido también el papel de Carreira, a quien Benítez no ha empleado como lateral derecho, su posición natural, dando prioridad a Mingueza (que apunta a titular en LaLiga) y Kevin. En el carril zurdo no lo ha hecho mal el vigués, pero como solución provisional y sin visos de continuidad. A Fontán se le buscará una salida; a Carreira probablemente una venta. Con las horas contadas está también Miguel Baeza, a quien Benítez ha empleado como medio centro, una posición extraña para él. El Río Ave quiere prolongar su cesión y el Celta dará facilidades.

Jugadores reforzados

Del mismo modo que hay jugadores con un pie fuera, otros han salido reforzados, en concreto los canteranos Hugo Sotelo y Carlos Domínguez, pero también Iván Villar y Williot Swedberg. El medio centro vigués ha sido la revelación de la pretemporada. Benítez le ha dado creciente protagonismo, señal inequívoca de que le gusta. El vigués ha consolidado sus fortalezas y mejorado sus puntos débiles. Intenso y eficaz en la recuperación ha mostrado una interesante visión de juego a la hora de jugar la pelota. Carlos Domínguez, ha estado seguro y regular como complemento de Aidoo y no se descarta que dispute la titularidad a Unai. Villar, mientras, ha brillado bajo el travesaño, dejando claro que no se lo pondrá fácil al portero que se fiche para sustituir a Rubén.

Por lo que respecta a Swedberg, el sueco ha evidente paso al frente, pero necesitará minutos que seguramente el Celta no puede darle el próximo curso.