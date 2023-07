El Celta se presenta pasado mañana ante sus aficionados en el Memorial Quinocho con el equipo a medio construir. Cumplido el vigésimo séptimo día de mercado, el conjunto celeste ha formalizado cuatro incorporaciones (Carles, Pérez, Manu Sánchez, Jonathan Bamba y Carlos Dotor) y necesita concretar al menos otras cuatro para cumplir las peticiones de Rafa Benítez. La dirección deportiva proyecta un fichaje por línea y quizá una o dos contrataciones más en función de las salidas que se produzcan y las oportunidades de mercado que se puedan presentarse.

El entrenador celeste no ha querido desvelar cuántos fichajes quiere y qué posiciones se propone reforzar, pero las carencias de la plantilla hablan por sí mismas y el estilo de juego que Benítez se propone implantar requiere consolidar determinadas posiciones, fundamental mente en el centro de la defensa y el medio campo. El preparador madrileño busca talento y experiencia para mejorar un plantel descompensado que el pasado curso pagó un alto precio por la inexperiencia y necesidad de adaptación de algunos jugadores.

Las prioridades son claras. Se busca un portero, un defensa, central, un medio centro y un delantero y no se descarta la incorporación de un lateral izquierdo y un segundo atacante, si se concretan determinadas salidas y se presenta alguna buena oportunidad de mercado. La marcha de Rubén Blanco, cuya venta al Olympique de Marsella se hará oficial en las próximas horas, y la lesión de larga duración de Agustín Marchesín propiciarán la incorporación de un guardameta, que Benítez prefiere que sea contrastado para elevar la competitividad en el puesto.

El preparador celeste apuesta por la contratación de un cuarto defensa central que le permita doblar todas las posiciones en el eje de la zaga. La idea es que Fontán vuelva a salir cedido, con lo que cuenta con Joseph Aidoo, Unai Núñez y Carlos Domínguez. Mingueza podría ser una solución puntual, pero Benítez ve al barcelonés como lateral derecho. Para el lateral izquierdo, el técnico cuenta, como la pasada temporada, con un único especialista: Manu Sánchez. El madrileño ha cubierto la vacante de Javi Galán, pero la posición sigue sin estar doblada, lo que augura problemas si se produce alguna lesión de cierta importancia. Se maneja la posibilidad de fichar a un cuarto central polivalente, que pueda jugar tanto en el eje de la línea como en el carril zurdo.

El Celta tan solo ha reforzado su medio campo con Carlos Dotor, un prometedor medio centro ofensivo de la cantera del Real Madrid cuya contratación parece destinada a paliar la (cada vez menos segura) venta de Gabri Veiga. Benítez, no obstante, se propone alternar el 4-4-2 con el 4-2-3-1 y para ello necesita incorporar un pivote de distintas características a Tapia, cuya continuidad no es segura, y Beltrán.

Con Aspas en lento declive hacia el final de su carrera, el Celta necesita comprar gol. Será probablemente el fichaje en el que el club celeste eche el resto este verano y seguramente también el más complicado de incorporar teniendo en cuenta que el límite salarial (salga o no Gabri Veiga) va a condicionar sus posibilidades de contratar calidad. Se necesita un complemento para Iago que aporte goles que no va a ser fácil de encontrar. Será probablemente las última de las incorporaciones en concretarse. El fichaje del delantero no depende de la marcha de Gonçalo Paciencia, en cuya salida se trabaja. Se fichará con independencia de si sale el portugués, pero la marcha del punta luso elevaría los recursos del club para fichar, incluso para contratar a un segundo atacante, si el mercado le ofrece la posibilidad.

El club ya trabaja en el escenario de que Gabri Veiga no salga

El Celta trabaja ya en el escenario de que Gabri Veiga pueda quedarse esta temporada. Transcurridos 27 días desde la apertura del mercado, ni el club ni el futbolista tienen indicios de que alguno de los grandes clubes europeos con los que se viene relacionando al jugador desde hace meses esté dispuesto a pagar los 40 millones necesarios para la rescisión de su contrato. Pasan los días y las llamadas a la Calle del Príncipe, tan frecuentes hace unos meses, brillan ahora por su ausencia. Nadie en A Sede da ya por sentado que los días de la perla de la cantera están contados en el Celta. En realidad, a medida que pasan los días, crecen las sospechas en sentido contrario. El propio Gabri ha reconocido a allegados en el vestuario su sorpresa por la ausencia de movimientos a estas alturas del verano (ni para formalizar el pago de la cláusula ni para negociar su traspaso por una cantidad inferior) y la mayoría de clubes con posibles para abordar una operación de semejante calibre con atractivo para el jugador, como el Liverpool, el Arsenal, el Manchester United o el City ya han desembolsado cantidades millonarias para reforzar su medio campo. No lo ha hecho el Newcastle, uno de los nuevos ricos de la competición que más se había interesado por la situación de Gabri en estos últimos meses y que incluso le había presentado al jugador una gran oferta económica. Rafa Benítez recibió a Gabri Veiga con los brazos abiertos en su reincorporación a los entrenamientos el pasado martes. El técnico cuenta con él y preferiría mantenerlo en nómina, pero también es consciente de que, si el Celta no vende al porriñés, su margen de maniobra en el mercado será más limitado. La venta del canterano no altera los planes del club en cuanto al número y las posiciones de los refuerzos que se buscan, pero sí puede condicionar las posibilidades del club de optar a jugadores de mayor calidad.