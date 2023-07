El Memorial Quinocho regresa a Balaídos el sábado 29 de julio a las 20:00 horas cuando el Celta se enfrente al Olympique de Lyon, en la vigésima séptima edición del torneo.

El acceso al partido será gratuito para los socios del club con abono 2023/24. No obstante, para controlar el aforo y evitar molestias a todos aquellos que no hayan recibido su carné antes del partido, el abonado deberá retirar previamente una invitación en el portal de abonos para cualquiera de las zonas disponibles. El club habilitará nuevas gradas a medida que se alcance el aforo. Por tanto, el abono no será válido para entrar en este partido.

Los socios tendrán prioridad para retirar su entrada en el portal de socios hasta el próximo lunes 24 de julio a las 12:00 horas, antes de que salgan a la venta al público en general, aunque posteriormente podrán seguir retirando su invitación. El club recomienda a los abonados que hagan esta gestión en este periodo en el que tendrán prioridad para elegir las mejores ubicaciones disponibles. Todas las entradas están numeradas y por lo tanto se les asigna un asiento específico en el estadio. Todos los celtistas que dispongan de entrada deberán ocupar el asiento que les haya sido asignado. A partir del lunes 24 a las 12:00 horas se pondrán a la venta las entradas para el público general al precio de 10 euros.