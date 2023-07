'Oliveira dos Cen Anos', el poderoso y conmovedor himno compuesto por C. Tangana por el centenario del Celta, continúa cosechando arrolladores éxitos de crítica y público. El último en rendirse al genio del compositor madrileño ha sido nada menos que The New York Times, que ha incluido la obra entre las diez canciones más notables de la semana.