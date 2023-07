El Celta Fortuna, denominación que el filial celeste recibe esta temporada con motivo del centenario, echa a andar. El segundo equipo celeste inicia los entrenamientos para otra ilusionante temporada, la tercera consecutiva, en Primera RFEF, a las órdenes de Claudio Giráldez. El preparador porriñés afronta su segunda campaña al frente del filial tras su exitoso debut el pasado curso, en el que el cuadro celeste se convirtió en la revelación de la categoría con una quinta plaza que le abrió las puerta del play-off de ascenso.

Giráldez ha citado para los entrenamientos a 23 futbolistas, entre lo que no se cuentan los 6 jugadores convocados por Rafa Benítez para la concentración del primer equipo en Portugal: Ruly García, Hugo Wauthier, Marcos González, Javi Rodríguez, Javi Piay, Iván López, Yoel Lago, Moha Dahmouni, Pedro Arufe, Tincho Conde , Víctor San Bartolomé, Damián Rodríguez, Manu Rodríguez, Manu Fernández, Mario Cantero, Raúl Blanco, Fer López, Óscar Marcos, Pablo Durán, Alfon González, Darío Germil, Lucas Antañón y Alex Comparada. Estos 23 jugadores deben presentarse mañana en las instalaciones de A Madroa para iniciar los entrenamientos. Durante esta primera semana, los entrenamientos se celebrarán por las mañanas, con la excepción del domingo, y los jugadores comenzarán a pasar reconocimiento médico por las tardes a partir del martes.

Entre los citados por Claudio Giráldez no se encuentra el delantero Lautaro de León, quien ayer anunció que el próximo curso jugará cedido en el Cartagena, de Segunda División A. Aunque el club no ha hecho oficial el préstamo, el jugador anunció ayer, sin citar el equipo, que le próximo curso jugará a préstamo en Segunda División. “Quiero que sepan que mi amor y lealtad hacia el Celta no cambian. Vuestro apoyo ha sido una fuente de inspiración constante”, escribe en un cariñoso texto en Instagram el canterano, que agradece a sus compañeros, al cuerpo técnico y al club el apoyo recibido.

No es Lautaro la única baja importante que sufre Giráldez. El próximo curso no seguirán en el equipo jugadores tan importantes como el capitán Iker Losada, Sergio Barcia, Fernando Medrano o Carlos Beitia, a quienes el Celta no ha renovado en su primer equipo y han encontrado acomodo en Segunda División.

El club ha renovado, mientras, los contratos de Raúl Blanco, Ruly García y Víctor Bartolomé y ha ascendido al segundo equipo del Celta C Gran Peña a Damián Rodríguez, Javi Rodríguez, César Fernández y Gael Alonso.