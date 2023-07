Un Celta edificado desde la defensa

La segunda semana de pretemporada ha dejado algunas pistas sobre el modelo de juego que Rafa Benítez desea implantar en el Celta. El balón ha sido protagonista de una primera fase de puesta a punto marcada por una elevada carga física. El técnico ha ido dosificando el trabajo táctico, que irá perfilando con los amistosos programados la próxima semana en Portugal contra el Al Nassr y el Benfica y definiendo a medida que se vayan incorporando fichajes. En estas primeras semanas de trabajo, Benítez ya ha establecido algunas premisas. El preparador madrileño quiere, en palabras de Kevin Vázquez, “un Celta agresivo y fuerte de piernas para apretar” y se propone reducir drásticamente la alta cifra de goles encajados la pasada temporada. “Nos comentó que la diferencia de goles es lo que nos metió abajo”, explicó el lateral céltico, que cree que el plantel está asimilando bien los conceptos defensivos que Benítez quiere inculcarle: “La casa se empieza por abajo. La clave es un trabajo defensivo que nos ayude a atacar mejor”.

Una de las cuestiones en las que ha incidido el nuevo entrenador es que defender bien no implica necesariamente jugar replegado. Se trata más bien de dominar las diferentes situaciones en que puede moverse la defensa, desde el repliegue intensivo hasta la presión media y alta, y cómo construir el ataque a partir de cada situación. Y los números dan a la razón al técnico en su conclusión de que el Celta ataca mejor de lo que defiende. El promedio de goles en contra del conjunto celeste en las últimas seis temporadas fue de 54 , por solo 48 a favor. El pasado curso los celestes recibieron 53 tantos y marcaron 43.

Uno de los motivos de esta preocupante sangría defensa atañe a las acciones de pelota detenida. Uno de los aspectos en los que más urge mejorar a Benítez es el de las acciones a balón parado, tanto en la faceta ofensiva –el Celta apenas ha sacado provecho a este tipo de jugadas en el último lustro), como sobre todo la defensiva–. Benítez lo ha estudiado a fondo. “En el balón parado nos ha dado datos de cuántos goles se hacen. Es muy diferencial. Son cuestiones estratégicas que se pueden trabajar bien. Él ha puesto el foco en esto y es algo que tenemos que mejorar”, constata Kevin.

Kevin: “Quiero crecer con el Celta; ojalá los dos demos otro pasito este año”

Kevin Vázquez expresó ayer su satisfacción por la renovación contractual que va a vincularlo al Celta dos temporadas más, un acuerdo que se demoró más de lo que a él le hubiese gustado pero que, en cuanto su agente se reunió con el club, fue “rápido y sencillo”. “Todos estábamos de acuerdo en dónde queríamos estar”, celebró el canterano, que mostró su disposición a crecer profesionalmente de la mano del club. “Estoy aquí, en mi casa, disfrutando de dos añitos e intentando crecer a la par que el club para dar ese saltito más. Yo tengo que darlo y el club también tiene que darlo. Queremos crecer juntos y ojalá este año sea un pasito más”, ambicionó.

El lateral nigranés inicia una segunda etapa en el primer equipo con la responsabilidad añadida de ejercer este curso como segundo capitán tras la marcha de Hugo Mallo, reto que afronta con la ilusión del primer día. “Es una responsabilidad más. Tengo la misma ilusión que cuando volvíamos de Cartagena con el presi sentado y me dijo que subía al primer equipo. Tengo la misma ilusión y, quizás, más responsabilidad”, apuntó. El futbolista de Camos confesó que cuando empezó no se imaginaba que algún día llegaría a ser capitán del Celta. “Casi nunca pensé en ser jugador de Primera. Iba a entrenar y solo pensaba en ser el mejor en los entrenamientos, eso es lo que me llevó al primer equipo. No es fácil estar tantos años en Primera División, y para mí es un orgullo hacerlo en mi casa”, relató. Kevin prometió que “peleará“ por hacerse con un puesto en el equipo titular, pero al mismo tiempo dejó claro que él siempre aportará desde donde le toque “porque “lo importante es el equipo”.