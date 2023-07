Nada cambia en torno al futuro de Gabri Veiga en Vigo. Juan Carlos Calero, la mano derecha de Luis Campos en el Celta, explicó ayer que por el momento el club no tiene oferta alguna por los miembros de la actual plantilla aunque sí son conscientes de que hay interés por determinados futbolistas. Y en el caso particular de Gabri Veiga precisó que la impresión en el club es la misma de los últimos meses y que ya manifestó Carlos Mouriño hace unos meses: “No hay ofertas por él pero la impresión que tenemos es la misma y es que nos lo van a comprar”. Elogió el papel del canterano en la temporada y entiende el interés de muchos equipos “porque no es fácil hacer sus números en la primera temporada”, pero al mismo tiempo aseguró que el porriñés también está ilusionado por la vuelta al trabajo (el 25 de julio debe incorporarse junto a Manu Sánchez).

En el apartado de posibles salidas, Calero negó tener propuesta alguna por Joseph Aidoo o que éste haya pedido salir en el actual mercado: “Lo único que podemos decir es que él nos insiste en que está encantado en el Celta y en absoluto ha planteado una posible salida”. Una revolución en catorce meses Esta declaración fue lo más destacable de la intervención del miembro de la dirección deportiva del Celta que también dijo que Rafa Benítez estaba analizando a toda la plantilla con la que está trabajando y que será después de la semana en el Algarve (donde disputará los dos primeros amistosos) cuando se comenzarán a tomar decisiones: “El entrenador quiere ver a todo el mundo y después de Portugal ya tendremos más claro qué jugadores no encajan con la forma de trabajar de Rafa (Benítez). Estamos en la fase de conocimiento de la plantilla por parte de Rafa”. Esta es la razón por la que según explicó apenas se han producido movimientos en la plantilla, porque trabajando con el técnico en la búsqueda de las necesidades más importantes de la plantilla en estos momentos. En este sentido, dijo que ya tienen “varios nombres encima de la mesa” para reforzar la plantilla, pero no tomarán una decisión definitiva sin escuchar “el punto de vista” de Rafa Benítez. “Las necesidades del equipo las tenemos claras, pero tenemos que escuchar a Rafa” matizó el coordinador deportivo del Celta. No vamos a hacer cosas raras Juan Carlos Calero, que escapó de la posibilidad de entrar a valorar alguno de los nombres que han sonado en los últimos días como posibles refuerzos, sí dijo sobre la portería que no creían necesario hacer movimientos porque la creían bien cubierta (con Rubén, Villar y Marchesín). Calero reconoció, no obstante, que le gustaría tener la plantilla “cerrada” pero asume que eso es “muy complicado” por “cómo se mueve” el mercado de fichajes en Primera División. “Tenemos claro que hay que dar ese salto, queremos que la plantilla sea competitiva, pero no queremos precipitarnos. Lo más importante para el club es tener a jugadores que tengan ambición por estar aquí. Sabemos dónde tenemos que mejorar”, incidió Calero, para quien Iago Aspas tiene que ser “el motor” del equipo una temporada más.