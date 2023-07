Santi Mina, el problema enquistado

El Celta se ha reencontrado con un viejo fantasma del pasado. Santi Mina regresó este miércoles a los entrenamientos en Afouteza y la imagen del futbolista vestido con la indumentaria del club –una escena que el Celta no quería que se repitiese– le recordó a todo el mundo que siguen sin encontrar solución para un asunto tan espinoso como ese. El último de los futbolistas que quedan de la celebrada, pero a la postre nefasta, “operación retorno” es el que tiene una solución más difícil de encontrar.

Después de una temporada cedido en el Al-Shabab de Arabia Saudí y tras disfrutar de las vacaciones que le correspondían el delantero vigués recuperó su lugar en el vestuario del Celta, algo a lo que el club no puede negarse mientras tenga contrato en vigor o no exista una sentencia firme que le impida cumplir con sus obligaciones contractuales. Los intentos de los últimos días por evitar la imagen del regreso a Afouteza resultaron infructuosos. El club ha tratado de encontrar un equipo donde Mina jugase en calidad de cedido –siempre fuera del mercado europeo– pero el delantero se ha negado a aceptar las propuestas que desde la dirección deportiva pusieron en su mesa.

Recindir el contrato, la otra opción que existe para liquidar este tema, resulta bastante compleja. El Celta ha intentado también llegar a un acuerdo en ese sentido porque no le quieren en Vigo bajo ningún concepto y están dispuestos a alguna clase de desembolso para que el futbolista salga de sus vidas. El problema es que Santi Mina tiene firmado un año más de contrato y otro opcional, pero aún hay amortizaciones pendientes. Rescindir implica saldar esa cuenta y eso se reflejaría directamente en el límite salarial de esta temporada. Un problema extra para la configuración de la plantilla, no por el coste que pudieran tener los futbolistas que pretenda contratar el club sino por los sueldos que perciban. El Celta tiene el dinero para liquidarle, pero el problema es cómo se contabiliza esa cantidad. Mina no cede en este asunto ni contempla rebajas y su ficha está por encima del millón y medio de euros. Una cesión o una venta (muy improbable) sería la solución ideal para el Celta.

La situación está enrocada ahora mismo y las dos partes juegan sus bazas en estos día de manera estratégica. El club se apoya en la propia presión que pueda sentir el futbolista por el entorno y el jugador sabe que cada día que aparece en Afouteza con una camiseta del Celta es un manchón en la historia del club al que urge encontrar una solución en poco tiempo para poder organizar con más calma la temporada y sobre todo sabiendo el margen que tiene para moverse en las próxima semanas.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) decide este jueves si revoca o mantiene la condena impuesta por la Audiencia de Almería de cuatro años de prisión a Mina por abusar sexualmente en Mojácar de una mujer

Y tampoco parece que los tribunales de justicia vayan a suponer una ayuda inmediata para desentrañar este asunto pese a que este jueves mismo habrá un nuevo episodio. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) decide si revoca o mantiene la condena impuesta por la Audiencia de Almería de cuatro años de prisión a Mina por abusar sexualmente en Mojácar de una mujer. El Alto Tribunal andaluz anunció para este día la “deliberación, votación y fallo, salvo modificación por necesidades del servicio”, de los recursos de apelación presentados contra el fallo. Precisamente, el pasado mes de febrero el TSJA denegó la admisión de todas las pruebas propuestas por la defensa del delantero y rechazó también celebrar una nueva vista, por lo que procederá directamente a dictar sentencia tras el recurso de apelación presentado contra el fallo de la Audiencia Provincial de Almería.

La abogada de Mina, Fátima Magdalena Rodríguez, había solicitado nuevas pruebas, y en su impugnación, el letrado de la víctima, Iván Bolaño, había reclamado que de ser admitidas, se practicasen otras “a su instancia”.

El fallo del TSJA podría conocerse este jueves o no. De todos modos no cambiará en gran medida el escenario en el que nos movemos en estos momentos porque todavía cabe el recurso al Tribunal Supremo y eso podría tardar bastante tiempo. El ingreso inmediato en prisión del delantero, algo a lo que el Celta se podría agarrar para rescindir por incumplimiento de contrato al no poder presentarse a desempeñar su trabajo, no parece que se vaya a producir con lo que el club sigue teniendo en la necesidad de encontrar una solución al caso Santi Mina antes de que el caso complete todo su recorrido judicial.

Mientras tanto Santi Mina seguirá acudiendo a Afouteza a ejercitarse aunque lo haga al margen del grupo. Pero el club debe gastar sus recursos en forma de material y de personal para atenderle como cualquier otro miembro de la plantilla. Y eso sin contar el daño reputacional. Urge una solución que no se ve clara por ninguna parte.