En la cresta de la ola de ilusión que ha despertado la contratación de Rafa Benítez y con el eco de la enorme repercusión de Oliveira dos Cen Anos, el aclamado himno del centenario compuesto por C. Tangana, resonando, el Celta lanzó la esperada campaña de abonados para la temporada 2023-24. Bajo el lema 90 minutos de sentimiento, la nueva campaña presenta una línea continuista con la que el pasado curso le permitió recuperar a buena parte de la masa social perdida durante la pandemia con medidas como la congelación de los precios, la supresión de la cuota de alta o la financiación del abono. Todas estas medidas se mantienen, con la excepción de los precios de Marcador Alto, el remozado fondo norte del estadio, que sufre un considerable incremento tras la reforma. Como guiño al socio por el aniversario de sus cien primeros años de vida, las altas y renovaciones vienen acompañadas de un cupón de descuento para la demandada equipación del centenario y se obsequiará a cada abonado con una bandera conmemorativa de tan histórica efeméride.

Una de las novedades de la actual campaña es la posibilidad de solicitar cambios de ubicación en el estadio por razones familiares o de amistad al objeto de garantizar la máxima comodidad de cada aficionado en las gradas. No recoge sin embargo la nueva campaña la antigua petición de los abonados de poder ceder sus abonos cuando no acudan al estadio, una demanda que planteaba dificultades de implantación que el club no ha logrado resolver.

Otra importante novedad es el cambio de ubicación de la Bancada Seareiros, que a partir de la temporada en ciernes se traslada en la remodelada grada de Marcador Bajo con los mismos precios del pasado curso. El Carné Amigo, establecido para los abonados que no pueden acudir al estadio, pero quieren mantener su antigüedad, experimenta mientras tanto un descuento de casi el 30 por ciento, pasando de los 70 a los 50 euros.

Congelación de precios

Por segunda temporada consecutiva, el club congela los precios de los abonos sin aplicarle la subida del IPC. Los precios se mantienen inalterados, con la única excepción de Marcador Alto, que incrementa su coste tras la remodelación de la grada. Los precios oscilan entre 140 euros de la Bancada Seareiros en categoría sub 25 y los 693 que cuesta el asiento en Tribuna Alta para la categoría adulto.

Financiación de abonos

El Celta mantiene la financiación de los abonos recuperada el pasado curso, que volverá a correr a cargo del club. El pago del carné podrá volver a fraccionarse hasta en cuatro cuotas correspondientes a los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre. Los recibos se cargarán los cinco primeros días de cada mes. El fraccionamiento del pago no comporta intereses, pero conlleva unos gastos de gestión del 5 por ciento sobre el importe total. El pago no fraccionado, mientras, se podrá realizar por domiciliación bancaria o con tarjeta de crédito o débito.

Sin cuota de alta

El Celta mantiene la supresión de la cuota de alta implementada la pasada temporada. Para la tramitación de las altas el club ha establecido una lista de espera. Las altas podrán formalizarse a partir del día 27, una vez finalice el periodo de renovaciones y de cambios de ubicación en el estadio. El club se pondrá en contacto con los inscritos por orden de inscripción y hasta completar el aforo máximo disponible destinado para nuevas altas. Se enviará un email a todos los que tengan la posibilidad de elegir una localidad disponible con las instrucciones para proceder a la formalización del alta.

Descuentos

Se mantienen igualmente los descuentos por accionista y familia recuperados en la última campaña de abonados. En el caso del de accionista, el descuento se aplicará automáticamente sobre la cuota una vez formalizada la renovación. Para el descuento familiar se exige tramitar en la misma operación los carnés de la unidad familiar y solicitar el descuento mediante un check. Una vez se compruebe que es correcto, se procederá a la devolución. El Celta recuerda que el descuento familiar solo se aplica a matrimonios con hijos en categoría sub 15 y sub 25 (hasta 17 años). Queda exento de cualquier descuento la categoría Infantil.

Renovaciones

Las renovaciones de abonados y sus núcleos familiares se tramitarán a través del portal de abonados (abonados.rccelta.es), al que se puede acceder on line a través de todo tipo de dispositivos. Para ello habrá que introducir la ID de abonado que se encuentra en el reverso del carné y el PIN, que se corresponde con las últimas cuatro cifras del DNI. Para los menores que no dispongan de DNI la clave para el PIN será 1111.

Cambios de asiento

Durante el proceso de renovación del (hasta el día 18 de estemes) se podrá solicitar el cambio de asiento o de grada. La solicitud de cambio de asiento o grada se tomará en cuenta de forma individual o de forma agrupada en función de la solicitud, es decir, si se tramita de forma individual o agrupada. En este último, se tomará en cuenta la solicitud de cambio de forma agrupada de aquellos miembros del grupo familiar o de amigos que se indiquen en el proceso. Para dar cierta prioridad a los cambios solicitados, se tendrá en cuenta la media de antigüedad del grupo o la individual en cada caso según como se haya solicitado.

Fechas clave para las renovaciones

Las altas y renovaciones pueden tramitarse on line a través del Portal de Abonados o presencialmente parta los mayores de 65 años y personas con diversidad funcional en las taquillas de Balaídos.

Rio, Tribuna y Gol

Los abonados de Río, Tribuna y Gol podrán proceder, a través de la plataforma on line, a la renovación de los abonos hasta el martes, día 18, eligiendo la forma de pago deseada. Además, tendrán la opción de solicitar cambios de asiento o de grada mediante la misma plataforma, ya sea de forma individual o en grupo. Entre los días 20 y 26 de este mes, el club atenderá las solicitudes de cambios de asiento o de grada, teniendo en cuenta la disponibilidad y adjudicación de butacas definitivas. El Celta se comunicará exclusivamente con aquellos abonados que hayan realizado solicitudes de cambios durante el período mencionado anteriormente

Marcador Alto

Los abonados de Marcador podrán realizar la renovación con normalidad a través del portal de abonados. Para que puedan conocer la nueva grada, familiarizarse con ella y tener la experiencia de vivir un partido en su antiguo hogar, probarán su nueva ubicación en Marcador Alto durante los dos primeros encuentros de la temporada (ante Osasuna y Real Madrid) antes de confirmar su butaca definitiva. Durante estos dos primeros partidos en casa, a los abonados reubicados de la grada de Marcador se les enviarán entradas por correo electrónico. Una vez transcurridos, el club se pondrá en contacto para asignarles de manera definitiva sus butacas para el resto de la temporada y emitir su carnet definitivo.

Marcador Bajo

Todos los abonados que anteriormente se encontraban en la Bancada Seareiros serán trasladados a Marcador Bajo. No será necesario realizar trámites excepcionales para la renovación del abono; solo deberán acceder al Portal de Abonados y solicitar la renovación. Se les asignará una butaca en la nueva grada, donde podrán disfrutar del fútbol de pie.