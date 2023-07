Ya supera un millón doscientas mil visualizaciones en la cuenta oficial de C. Tangana en YouTube, y sigue siendo la tercera en la lista de tendencias de esta plataforma de vídeo, sólo por detrás de Quevedo y su "Columbia", y de la producción "Copa Vacía", de Shakira y Manuel Turizo.

"Oliveira dos cen anos" empieza a calar entre los seguidores de su autor, el músico internacional C. Tangana, que cuenta con millones de fans en todo el mundo, y, sobre todo, entre aquellos con sentimiento celtista.

Prueba de ello fue la reacción que provocó su reproducción en discotecas, pubs, bodas y eventos sólo un día después de su estreno. Este pasado fin de semana, pocos fueron los disyoqueis en Galicia que no incluyesen en su 'playlist' el himno del centenario del Celta, que empezó a sonar en todas las plataformas el pasado viernes 7 de julio a las 00.00 horas.

Locales de la zona del 'Arenal' en Vigo, y de Churruca, que suelen tener apuestas musicales bien diferenciadas, se pusieron por primera vez de acuerdo para pinchar la creación de Pucho, que funcionó como ese gran revulsivo que pone "patas arriba" cualquier local nocturno o pista de baile.

Andrea fue testigo de las reacciones de los que acudieron, por ejemplo, a la discoteca Gatsby, situada en el entorno de la calle Areal, cuando empezaron a sonar los primeros acordes del himno. "La gente que estaba allí se sabía la canción, e incluso la bailaban con la mano en el pecho, cuando llegaba la parte del escudo ("Un escudo no meu peito!"). Todos estaban muy arriba y emocionados", recuerda.

Una sensación similiar sintió Miguel, que se pasó el sábado por el Kominski (ex Lolita), pub situado en la calle Irmandiños: "Fue un subidón total, y me sorprendió que la gente se la sabía. Todos menos yo", reconoce.

A esas horas, también sonaba el himno en Tubulart, una discoteca de O Porriño en la que pincha el dj Samu Pexe. "Tenía dudas de si ponerlo, ya que fue al día siguiente de presentarlo, pero la reacción de la gente fue increíble. No paraban de saltar y cantarla", asegura. Prueba de ello es el vídeo que el propio Samu subió a su cuenta de Tik Tok donde decenas de personas se agolpan frente a la cabina del disyóquey, totalmente entregados a ese momento (imágenes que ilustran esta información).

También en bodas

Verano es sinónimo de eventos y celebraciones, y dentro de este género, proliferan las bodas. Y cuando una pareja se casa, la música es parte fundamental de su enlace tanto en la ceremonia como durante el banquete. Diego Lago y Elisa Gómez-Reino se casaron el pasado sábado en Vilagarcía, a medio camino entre sus dos ciudades de origen. Ella es de Compostela; él, redondelano, celtista de pro y muy fan de C. Tangana.

"A mi me flipa. Soy seguidor de Pucho desde hace tiempo. Me parece un artista todo terreno, capaz de fusionar diferentes estilos de una forma suprema. No hay nadie como él en ese sentido", asegura.

Se había estrenado horas antes del enlace, pero era tiempo suficiente para incluirla en la lista de canciones del evento. "Sabía que iba a sonar. Yo quería que sonase", reconoce Diego. Los primeros acordes entraron justo después de la coreografía nupcial con el que los novios abren el baile a todos los invitados.

"Fue brutal, hicimos el baile inaugural y luego entró a saco el himno y la gente se volvió loca", recuerda. Reconoce que "sólo se sabían algunas partes de la canción, pero hasta los seguidores del Dépor que había entre los invitados acabaron bailándola como locos".

Muy a favor de obra, estaba el pinchadiscos, ya que Diego escogió para amenizar musicalmente su boda a Javier Vidal, de R Musica, "quien colabora a veces con el Celta, siendo dj en diferentes eventos, incluido el centenario", apunta.

Dentro de un mes, la canción de C. Tangana sonará por primera vez en un partido oficial en Balaídos (Celta-Osasuna, domingo 13 de agosto), "y me encantaría que hiciesen el juego de luces de inicio de partido en el estadio junto a este himno; quedaría espectacular", sueña Diego, que está convencido de que "se podrá cantar sin problema", en contra de lo que opinan algunos sobre la dificultad que el tema entraña para poder entonarlo a viva voz.