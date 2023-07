El Celta disfrutará mañana lunes de una audiencia privada con el papa Francisco en la basílica de San Pedro, en Ciudad del Vaticano. Jugadores, cuerpo técnico, directiva y 10 socios han viajado este domingo por la tarde en avión hasta Roma -llegaron sobre las 21.00 h- para enmarcar una imagen que será histórica en el marco del centenario del club celeste.

Los católicos lo tendrán claro: nada puede salir mal si la temporada empieza con la 'bendición' del mismísimo papa. Los más escépticos se encomendarán a buen seguro a otros elementos. Este lunes, el conjunto de Rafa Benítez se encontrará con la máxima autoridad de la Iglesia católica, Jorge Mario Bergoglio, con quien seguro que podrán mantener una charla futbolística. El argentino es socio y fiel seguidor del San Lorenzo de Almagro, además de la selección argentina, vigente campeona del mundo. Además, en su juventud, jugó (y trabajó) como portero: "Yo era un palo. Me llamaban 'el pata dura', por eso me metían siempre al arco, ahí me defendía más o menos bien", dijo en una entrevista en una radio. En cunato a lo laboral, llegó a admitir que antaño se dedicaba a expulsar a personas problemáticas de una discoteca.

Entre las anécdotas deportivas más curiosas, destaca la que vivió el propio San Lorenzo en 2014. En esa temporada, el conjunto bonaerense fue bendecido por el papa y consiguió alzar su primera Copa Libertadores -la Champions sudamericana- ante el Nacional de Paraguay. Hay quienes lo tienen claro: Francisco obró un milagro. ¿Correrá el Celta la misma suerte?

En la visita, auspiciada por el arzobispo de Vigo-Tui, Luis Quinteiro Fiúza, se prevé que el papa reciba una camiseta del conjunto vigués, que no será la primera de un club nacional. Hace unos meses, sin ir más lejos, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, le entregó en mano las del Real Madrid, Atlético, Rayo y Getafe. En 2016, se hizo con la del Barça; en 2013, el entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, le entregó la de la selección española; y en 2018, fue agasajado con la del Real Murcia. El pontífice sumará la celeste a su amplio armario de indumentarias de fútbol, pues, además de las citadas, luce asimismo las de Argentina, Brasil, México, Italia, Roma, Inter de Milán, Juventus, Lazio, Bayern de Munich, Pumas, Cruzeiro, Fluminense, Boca Juniors y Newell’s Old Boys, entre otras muchas.