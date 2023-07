“Oliveira dos cen anos”, el regalo que C.Tangana le ha hecho a sus raíces, a su padre, al Celta y a su afición, inició ayer su recorrido. El tiempo y la gente lo convertirán por convertir en su himno. Siempre ha sucedido. Ante una pieza tan gigantesca, con tantos matices musicales y culturales, hay quienes tratan de resolver cuestiones que necesitan su tiempo. “¿Cómo se cantará?” se preguntan muchos. Pues será Balaídos y el celtismo quienes lo decidirán. Primero tienen que conocerse y cogerse cariño. Justo lo que comenzó a suceder ayer cuando a partir de la medianoche el vídeo y la canción aparecieron en las principales plataformas de consumo de música y vídeo. Un descubrimiento para la mayoría, una respuesta tan entusiasta que mejoró las previsiones más optimistas que se habían hecho quienes estuvieron en el origen de todo desde el comienzo del proceso, desde que Antón Alvarez colgó aquel mensaje de “¿puedo intentarlo?” en Twitter. La mayoría de dudas que surgieron entonces sobre su idoneidad, el miedo a que la pieza no conectase con la tradición y el sentimiento de pertenencia a la tierra, quedaron disipadas de inmediato. El vídeo y la canción tiene todo aquello que se le reclamaba. Incluso supera las expectativas. Y como consecuencia de todo ello los números del primer día. Al cierre de esta edición –cuando el vídeo y la canción no lleva ni veinticuatro horas de vida– en Youtube ya ha tenido más de 600.000 reproducciones y ayer se situó en el tercer lugar en la lista de tendencias musicales de esta plataforma. Solo se ha visto superado por las últimas canciones del canario Quevedo y la de Shakira con Manuel Turizo. Luego ya viene una canción dedicada a un equipo de fútbol. Lo nunca visto en Youtube.

Pero no se queda ahí la cosa. Por ejemplo el tuit que colgó el artista con un clip de apenas un minuto del vídeo tenía ayer más de tres millones de visualizaciones. Y aún faltan por sumar los pinchazos que ha conseguido en el resto de redes sociales y plataformas. Datos deslumbrantes que hablan del impacto de la composición.

La resonancia no se ha limitado solo a lo sucedido en el mundo de las redes porque en todos los informativos nacionales ha sido noticia “Oliveira dos cen anos” y C.Tangana que asomaron a los principales noticiarios.La grandeza de un autor como el madrileño y el su grado de compromiso con un equipo de fútbol como el Celta han sido una combinación muy tentadora que ha disparado el interés por la canción. Y en medio de esa fiebre en torno a la creación surgieron numerosas reacciones muy significativas. Y no solo desde el mundo del fútbol –incluso numeroso aficionados del Deportivo manifestaron su admiración– sino también desde el espectáculo. Artistas como Leonor Watling, cantantes como Jorge Drexler se rindieron en público.

En las últimas horas C.Tangana, que tenía previsto quedarse este fin de semana en la ciudad después del emocionante estreno del jueves en el Teatro AFundación, volvió a referirse en alguna entrevista a lo que considera su obra “más importante desde el punto de vista cultural”. Ya en la puesta de largo había insistido en que él y el equipo tradicional que le acompañan no han trabajado nunca para organizaciones o instituciones y que para ellos esto ha supuesto hacer algo nuevo, diferente, muy personal y muy trascendente por todo lo que implica a todos los niveles: “Creativamente nunca he sido tan ambicioso”, confiesa acerca de su producción “más complicada”. Y si alguien pensó “quién es este ‘ghicho’ que viene aquí de Madrid”, cuenta que para él el celtismo es un acto de militancia y, la suya, no se puede cuestionar.

Aunque la respuesta mayoritaria ha sido entusiasta, también el vídeo y la canción ha encontrado una resistencia por parte de un sector de aficionados que esperaban otra cosa y que critican cuestiones como la localización (casi todo se grabó en Redondela y en la zona de Rande).