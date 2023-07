Una revolución en catorce meses

La mayor transformación de una plantilla en menos tiempo. Va camino el Celta de una revolución inmensa desde que Luis Campos se hiciese cargo de la dirección deportiva de la entidad. Con las salidas que se han producido en las últimas semanas (ya sea por final del contrato, porque se extinguía el periodo de cesión o por una venta) y las que aún pueden producirse a lo largo de este verano (la de Renato Tapia por ejemplo que seguramente sea una de las próximas salidas en el club) el Celta va a sufrir un cambio casi total en su plantilla en apenas catorce meses: los que van desde el final de la temporada 2021-22 hasta la fecha.

Si descontamos el caso de los canteranos que en este tiempo hicieron la transición al primer equipo, es decir que ya estaban en el club entonces y en este periodo han visto cómo ha cambiado su rol por su presencia con los mayores, apenas ocho jugadores resisten el paso de la podadora. Y dos de ellos (Baeza y Rubén Blanco) regresan tras un año de cesión y tal vez su destino esté lejos de Vigo. Desde que finalizase la primera temporada de Coudet en el banquillo, momento en el que Luis Campos se puso al frente de la dirección deportiva, en el Celta solo resisten Iván Villar, Joseph Aidoo, Fran Beltrán, Iago Aspas, Cervi, Kevin Vázquez y Renato Tapia, que tiene un pie fuera del equipo. A este grupo habría que sumar a los referidos Miguel Baeza y Rubén Blanco, que no tienen ninguna garantía de continuar en la plantilla la próxima temporada. Descontándolos a ellos y a Tapia solo seis futbolistas permanecerían con respecto a la plantilla que acabó la temporada hace poco más de un año. Por el camino han salido cerca de una quincena de futbolistas: Matías Dituro, Hugo Mallo, Javi Galán, Araújo, Brais Méndez, Denis Suárez, Santi Mina (aunque falte por resolver su situación con el Celta es evidente que sus días en el club ya se han terminado), Nolito, Thiago Galhardo, Murillo, Augusto Solari, Okay y Orbelín Pineda. Es evidente que la llegada de Luis Campos y la situación del Celta implicaba una profunda restructuración de la plantilla en poco tiempo. Y lo cierto es que ese proceso, que tendrá su segunda entrega a lo largo del verano, va a dar como resultado un cambio radical del vestuario en un tiempo récord. Apenas media docena quedarán de la veintena de profesionales que llenaban el vestuario del Celta cuando finalizó el ejercicio en cuestión. Pocos procesos de mutación de una plantilla ha vivido el equipo vigués a lo largo de su historia como el que está en curso de la mano del ejecutivo portugués. El verano pasado el Celta realizó una decena de movimientos para incorporar futbolistas y en las próximas siete semanas (el mercado finalizará el 1 de septiembre en esta ocasión) las cifras serán muy similares. Podríamos estar hablando de veinte llegadas de futbolistas en solo dos veranos. Lo que viene a suponer darle a la tecla de reinicio del proyecto deportivo con todas las consecuencias.

Comenzaron en Balaídos los trabajos para reponer el césped

El tiempo se echaba encima del Celta que hace un par de días ha comenzado las obras para reponer el terreno de juego que quedó destrozado tras el concierto de los Guns N’Roses que se celebró en Balaídos a comienzos del mes de enero. Con vistas a que el terreno esté en condiciones de albergar el Memorial Quinocho, previsto para el 29 de julio y en el que el Celta se enfrentará al Olympique de Lyon, el club vigués no podía demorar más el inicio de la obra. El Celta no tiene otra solución que arrancar los trabajos en el terreno, hacerse cargo del coste y luego reclamárselo al responsable. El Celta ha estimado en cerca de un millón de euros la cantidad de dinero necesaria para sufragar la obra. Pero queda pendiente de resolver el litigio de la productora con el Concello de Vigo a cuenta del concierto porque en el contrato de patrocinio que finalmente quedó sin cubrir se puntualizaba que Live Nation debía hacerse cargo de la factura por los daños en el estadio de Balaídos. Consciento de que no puede esperar por la resolución el Celta ha iniciado los trabajos.