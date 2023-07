A los lectores de FARO les gusta el himno del centenario del Celta, 'Oliveira dos cen anos'. Es el resultado de las tres votaciones que el decano ha registrado en su página web y en sus redes sociales. La mayor parte de las críticas se han centrado en la ausencia de la ciudad de Vigo y de Balaídos en las imágenes del propio videoclip. En lo estrictamente musical, los más contrariados esperaban una versión que se pudiera cantar totalmente a capela. Del otro lado, sus defensores aprecian cómo Antón Álvarez, C. Tangana, aunó el espíritu del celtismo y la cultura gallega en la pieza dirigida por él mismo. Fuera de nuestras fronteras, la sensación general ha sido de admiración y emoción por los versos de los 100 años.

La encuesta de Twitter ha sido la que ha arrojado un resultado más diferenciado, con 248 votos en total. Ante las opciones 'Me encanta', 'No me gusta nada' y 'No me acaba de convencer', la primera de ellas ha alcanzado el 79 % de los apoyos. La segunda, el 6,9 %; y la tercera, un 14,1 %.

🎶⚽ Todo el mundo habla del himno del centenario del @RCCelta100, #OliveiraDosCenAnos



🗳️ ¿Y a ti qué te parece?

Ya en la propia votación de la página web de FARO y en Instagram, los datos fueron más ajustados. En la de farodevigo.es, tras 4.111 participaciones: 56 %, 27 % y 16 %; y en la de la red social, tras llegar a 6.825 cuentas: 54 %, 12 % y 34 %, respectivamente.

Más allá de los datos, han sido numerosas las personas que han alabado el himno del centenario celeste. Seguidores de otros equipos, rivales incluso, han aplaudido cómo la obra de C. Tangana toca lo emocional a lo largo del recorrido visual y musical de más de 5 minutos.

"Soy celtista de cuna. Nieta, hija, mujer y madre de celtistas... Mi padre falleció estas Navidades. Habría llorado como un niño (al igual que lo hicimos nosotros) al escuchar esta obra maestra que tan bien representa nuestra cultura. Cuando veo el vídeo, me imagino a mi padre entre esas figuras oscuras de los que ya no están y el nudo aprieta más mi pecho", comentó una aficionada en YouTube. "Espectacular himno, soy del Depor pero ante todo soy gallego y esto representa al Celta y a Galicia y a nuestra cultura. Enhorabuena y... 'viva Galiza!'", escribió otro usuario. "Soy catalán, no he estado nunca en Galicia y ahora mismo me siento más del Celta que la zurda de Aspas y más gallego que las Rías Baixas. Tremendazo documento audiovisual", refirió un tercero. "Soy argentina, no conozco su equipo, pero si con la pasion de este himno juegan, ¡¡arriba el Celta!!", escribió una mujer al otro lado del charco.

Este sábado, en sintonía, se ha estrenado la camiseta de los 100 años. En uno de sus costados se han incluido los propios versos del himno, además de otras novedades que también, como todo, ha generado diversidad de opiniones.