El Celta B, que el próximo curso se llamará Celta Fortuna en homenaje al centenario del club, va perfilando la que será su segunda temporada a las órdenes de Claudio Giráldez. El club anunció ayer que cuatro de los jugadores con mayor proyeccción del Celta C Gran Peña pasarán a formar parte de la plantilla del segundo equipo.Se trata del portero César Fernández, el defensa central Gael Alonso, el lateral derecho Javi Rodríguez y el centrocampista Damián Rodríguez. Salvo el joven guardameta internacional sub 19, todos ellos han jugado ya a las órdenes de Giráldez, con lo que no son estrictamente caras nuevas. Damián acabó el pasado curso con una treintena de partidos con el filial, mientras que Gael Alonso y Javi Rodríguez tuvieron cierto protagonismo en el tramo final de la temporada. A partir del próximo curso serán jugadores del filial a todos los efectos.

Los cuatr son el relevo generacional para un puñado de importantes futbolistas que acaban de abandonar el segundo equipo celeste, como Iker Losada, Sergio Barcia, Fernando Medrano o Carlos Beitia. Losada, que en los últimas temporadas ejerció como capitán del Celta B se ha unido al Racing de Ferrol, Barcia defenderá el próximo curso los colores del Mirandés y Fernando Medrano jugará en el Tenerife. Del filial celeste también se despidió ayer el francés Thomás Carrique, que deja el equipo tras dos temporadas.