En los años en que Carlos Pumares se encargaba se robarme horas de sueño con su programa de cine y sus delirantes broncas a los oyentes –aquel “Polvo de Estrellas” que no tenía horario establecido porque empezaba cuando a García le daba la gana de acabar el suyo–, había una historia recurrente, la del noviazgo y boda de Mickey Rooney (metro cincuenta de tío y cara de ardilla) con Ava Gadner (una de las grandes diosas del cine). Contaba Pumares que mataría por saber qué le dijo Rooney la primera vez que se cruzaron para que ella le regalase su atención. Que todo lo que vino después ya era fruto de la insistencia del actor, de su éxito con apenas veinte años, de su labia infinita, pero que el gran misterio de la relación era esa primera frase que agitó la curiosidad de Gadner.

Reconozco que me acordé de Pumares mientras escuchaba a Benítez simplificar el proceso de seducción al que fue sometido por el Celta. “Fue muy fácil convencerme” dijo quitándole dureza a la negociación. Pero es inevitable pensar que a ojos de cualquiera Rafa Benítez para el Celta era un imposible, una Ava Gadner a la solo se podría admirar desde la distancia y que jamás aceptaría una cena con velas y música de violines. Carlos Pumares, como nosotros, también tendría la duda de qué hizo el Celta para mantenerle al teléfono el primer día. Como dice un amigo la llamada de Luis Campos era fácil que la cogiera porque a lo mejor pensaba que quería ofrecerle el banquillo del París Saint Germain. Sea como fuere Rafa Benítez permaneció al teléfono, contestó los días siguientes y acabó por aceptar la invitación para cenar. Como ese giro final en el que desemboca el primer episodio de una serie, hubo algo que le retuvo, que despertó su instinto de entrenador y le obligó a buscar el segundo episodio mientras se ponía cómodo en el sofá y rumiaba “esto promete”.

La simple imagen de ayer de Benítez dando los buenos días junto a Carlos Mouriño supone un triunfo para el Celta por todo lo que transmite, por el mensaje ambicioso que pregona hacia dentro –tan necesario después de una temporada decepcionante– y hacia el exterior. No hacía falta ni que abriese la boca. A la fotografía ya le sobraba contenido. El club ha conseguido sumar a su proyecto a un entrenador que pertenecía a una categoría diferente, fuera de su alcance, pero a quien ha convencido a cambio de un buen sueldo (el más alto que ha tenido un técnico en Vigo) y de una idea que ha hecho suya. La jugada que el club consiguió hace un año con Luis Campos (pendiente de evaluación) se repite ahora con la figura del entrenador. Nunca ha logrado el Celta atraer a un técnico con la mochila llena de títulos y, aunque luego el fútbol pondrá al equipo en el sitio que merezca, el punto de partida resulta ilusionante. Un buen espacio desde el que construir –palabra que se va a poner de moda en el Celta en los próximos meses– sin olvidar que las catacumbas del fútbol están repletas de proyectos que bajo el calor del verano sonaban esperanzadores y que la obra que se pretende levantar aún precisa de muchos y buenos peones.

Con Benítez se da además otra circunstancia capital. Después de mucho tiempo el Celta tiene un entrenador que no puede arrojar por la ventana después de una serie de malos resultados. No le fichas para echarle en noviembre (el mes trágico para los entrenadores en Vigo) porque te arruinas y haces un ridículo antológico. Para el Celta Benítez es un técnico al que abrazar fuerte y que le conduzca tan lejos como pueda. Su llegada implica estabilidad y traslada la sensación de que se trabajará sin tanta obsesión por el corto plazo. Salvando las distancias el madrileño estableció un cierto paralelismo con el Liverpool cuando le aclararon que no querían ganar al día siguiente de su contratación sino trabajar con la idea de conseguirlo cuando fuese posible. Fue una de las muchas señas de coherencia de una rueda de prensa que, sin grandes frases ni promesas innecesarias, dejó muchas de las frases que necesitaba escuchar su gente. Es verdad que las presentaciones de los entrenadores se parecen a la primera vez que vas a cenar a casa de los suegros y te desvives por quedar bien. Todos tus defectos se ven con el tiempo, no en ese primer día salvo que seas un kamikaze (que los hay). Lo hemos visto con esa nómina reciente de entrenadores que han pasado por Vigo. Pero el discurso de Benítez tiene ese peso que da saber que ahí sentado hay un tipo cansado de ganar y que aún por encima explica el fútbol con una naturalidad y un sentido común que se agradecen. Cuando hablando de algunos de los nuevos vicios del fútbol dijo aquello de que “no vamos a hacer cosas raras” les juro que me dieron ganas de abrazarlo.