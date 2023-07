Benítez pone en marcha su tiempo

Benítez, que ha apurado al máximo su llegada por cuestiones personales, aterriza la mañana de este lunes en la ciudad para firmar su contrato, apretar un montón de manos, ser presentado a las 13:30 en la sede de Príncipe (habrá emisión en directo de Celta Media) y por la tarde ponerse en Afouteza al frente del primero de los entrenamientos con sus jugadores. Dirigirá a partir de las 19:00 horas una plantilla que no está claro que se parezca demasiado a la que arrancará en la primera jornada en Balaídos contra el Osasuna porque aún se esperan importantes novedades.

Veinticinco futbolistas se pondrán a sus órdenes en el primer día de trabajo. No hay grandes novedades en esa relación. Faltarán con respecto a los que finalizaron la pasada temporada los que cumplieron su periodo de cesión (Oscar Rodríguez y Seferovic), Hugo Mallo y Javi Galán que ya se incorpora esta semana a su nuevo club, el Atlético de Madrid, después del acuerdo alcanzado por los colchoneros y el Celta para el traspaso del futbolista. Se reincorporan cuatro jugadores que han estado cedidos esta temporada: Rubén Blanco, Sergio Carreira, José Fontán y Miguel Baeza.

No aparece sin embargo Alfon a quien están a punto de encontrar destino en algún equipo de Segunda División. El resto de futbolistas que tomarán parte en este primer entrenamiento son los que finalizaron la pasada campaña y entre los que ya aparece Carles Pérez, el primer fichaje del verano tras pagar el Celta 5,2 millones a la Roma por el atacante catalán: Iván Villar, Agustín Marchesín (que sigue recuperándose de su grave lesión de Aquiles), Kevin Vázquez (recién renovado), Oscar Mingueza, Joseph Aidoo, Unai Núñez, Carlos Domínguez, Fran Beltrán, Renato Tapia, Carles Pérez, Luca de la Torre, Franco Cervi, Swedberg, Iago Aspas, Gonçalo Paciencia y Strand Larsen.

Además, Rafa Benítez ha llamado para esta primera sesión a cinco futbolistas de la cantera aunque en la mayoría de los casos son gente que ya ha estado en la dinámica del primer equipo: se trata del portero Coke Carrillo, de Gael Alonso, Martín Conde, Hugo Sotelo y Miguel Rodríguez, futbolista que ya en el tramo final de la temporada pasada con Carvalhal en el banquillo tuvo un evidente protagonismo con el equipo grande. Definir su papel esta temporada es una de las incógnitas que hay ahora mismo en el entorno del Celta.

En total, veinticinco futbolistas estarán en este arranque de la temporada. Solo faltan dos por regresar, los dos que están jugando el Europeo sub21 con la selección española: Manu Sánchez –que será jugador del Celta tras el acuerdo alcanzado por el club vigués como el Atlético de Madrid en una operación que va de la mano de la de Javi Galán– y Gabri Veiga que a falta de que se aclare su futuro y su posible venta a algún equipo de la Premier League deberá incorporarse a la disciplina viguesa después de disfrutar de las vacaciones que se le concedan tras su paso por el Europeo.

Se acabó la espera. Rafa Benítez, el sorprendente entrenador del Celta porque no se esperaba que el club picase tan alto en busca del relevo de Carlos Carvalhal, comenzará su tiempo en Vigo. Hay ganas de verle, también de escucharle.

Iker Losada dice adiós a la que “será mi casa toda la vida”

Había mucha gente que confiaba que en esa primera lista de jugadores que trabajarán a las órdenes de Rafa Benítez estuviese Iker Losada. Como agradecimiento a sus años en el Celta y por el rendimiento sobresaliente que ha dado en el filial. Pero el club tomó la decisión de no hacerle contrato con el primer equipo y permitirle volar con la carta de libertad. El futbolista se despidió ayer del Celta con un emotivo comunicado colgado en las redes sociales en el que decía que “es un día muy duro en lo personal para mí. Tras 11 años en el club que confió en un niño tímido de Catoira, toca despedirse de la que fue, es y será mi casa para toda la vida”.

Explica Iker Losada que durante este tiempo “solo tengo palabras de agradecimiento para todos los compañeros que tuve durante estos once años”. Losada dio las gracias a todos los empleados del club y a todos los entrenadores “que me enseñaron a ser mejor jugador y, sobre todo, mejor persona”. Entre ellos hizo una mención especial para Claudio Giráldez: “La primera vez que me entrenaste fue en cadetes y me diste las suficientes alas como para pensar que algún día podría llegar a alcanzar mi sueño, el ser jugador del primer equipo del Celta. Me apoyaste en los momentos buenos y me levantaste en los momentos duros”. Losada dio las gracias “a la afición más bonita de España” y certificó que “seguiré siendo uno más de vosotros que animará al equipo en lo bueno y en lo malo”. “No es un adiós, es un hasta pronto” concluye el emotivo mensaje de Losada.