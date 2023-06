Denis Suárez regresó ayer a Galicia después de firmar por el Villarreal, cerrando así oficialmente su etapa en el Celta. El futbolista visitó el campus de verano de la escuela que lleva su nombre en Salceda de Caselas y habló del pasado y del futuro. Reconoció que la temporada 2022-23 ha sido “la peor” de su carrera deportiva por su conflicto con el presidente del Celta y el posterior descenso a Segunda que vivió con el Espanyol, al que se fue cedido al impedírsele jugar en Vigo con la celeste.

“En Vigo no me dejaron jugar, y luego fui al Espanyol con la idea de salvar al equipo. Estaba convencido de que lo íbamos a conseguir, pero al final las cosas no salieron como esperábamos. Nos queda la espina de no poder jugarnos la permanencia en la última jornada porque lo que vivimos en Valencia no fue del todo normal”, afirmó el salcedense.

Cuestionado por la posibilidad de que su excompañero Sergi Darder recale en el Celta tras el descenso del equipo catalán, Denis Suárez dijo que duda “mucho” que el futbolista abandone este verano el Espanyol. “Es un jugadorazo, en medio del campo es nivel top de la liga. No le he preguntado si vendrá al Celta, pero dudo mucho que vaya a salir del Espanyol”, subrayó.

El jugador de Salceda también opinó sobre la marcha de los canteranos Iker Losada y Sergio Barcia, que ha provoado división en el celtismo: “Para saber si un jugador es válido tienes que ponerlo a jugar”, dijo antes de recordar.

Denis Suárez no descartó este jueves la continuidad del internacional sub21 Gabri Veiga en Balaídos porque le consta que el centrocampista “desea” alargar su carrera en el conjunto celeste. “Gabri ha hecho una grandísima temporada, ojalá pudiese seguir en el Celta porque me consta que es su deseo. Pero si tiene que salir, ojalá decida lo mejor. Los equipos que suenan para ficharlo son top, así que decida lo que decida no va a fallar”, comentó Denis Suárez. “Le tengo muchísimo aprecio, si al final tiene que salir que decida lo mejor para él”, indicó Denis Suárez, que con 16 años también abandonó el Celta para recalar en el Manchester City. El nuevo futbolista del Villarreal aplaudió la llegada de Rafa Benítez al banquillo de Balaídos porque “un entrenador con un currículum impresionante”, además de apuntar que la llegada de Marian Mouriño a la dirección general del club en sustitución de Antonio Chaves le vendrá “muy bien” al Celta. “Le deseo lo mejor al Celta, ojalá pueda estar lo más arriba posible. Con la entrada de Marian, creo que se harán muy bien las cosas. En Vigo fui muy feliz a pesar de lo que pasó el último año”, aseguró.