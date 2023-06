A C. Tangana ya solo le falta saltar al césped de Balaídos a fajarse con los defensas rivales. Una vez que el cantante y compositor ha rematado la tarea con el himno del centenario del Celta, que se conocerá la próxima semana, y tras animar como uno más contra el Barça, parece buscar nuevas formas en las que ayudar al equipo de su corazón.

Ayer Pucho fue el encargado de anunciar en sus redes sociales la fecha de publicación de su tema y su videoclip. Luego el Celta ofrecería más detalles sobre el preestreno. Mientras tanto, el músico le escribía por Instagram al nuevo entrenador céltico, Rafa Benítez. "Hay que motivar a los chicos. Ya sabes, a su órdenes, míster", le decía.

El técnico le contestó esta mañana, a través de esa misma red social: "Vaya sorpresa. Seguro que tus canciones les ayudarán a motivarse, pero si te pones la camiseta y metes un par de goles también me vale como ayuda", bromeó, tras lo que le transmitía que espera verlo pronto en directo.

No se arredró C. Tangana, que no tardó en ofrecerse como delantero "revulsivo". "Lo que haga falta. Estoy mal de fondo, pero [en] cinco minutos alguna cazo". El diálogo ha causado sensación en la afición celeste.

Al margen del buen rollo con Benítez, C. Tangana no deja de ofrecer muestras de implicación con el Celta. En su Instagram, por ejemplo, solo mantiene dos publicaciones en su feed: una de hace más de dos años y la de ayer con el anuncio de la fecha de estreno del himno.