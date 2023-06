El Celta de Vigo anunció este miércoles que el centrocampista Iker Losada y el defensa Sergio Barcia no formarán parte de la plantilla de Rafa Benítez en la temporada 2023-24.

El Celta estaba obligado por contrato a hacerle ficha del primer equipo a ambos futbolistas para evitar que pudieran marcharse libres. No obstante, pese a ser dos de los habituales en el once inicial del filial celeste, Benítez no cuenta con ellos para su primer proyecto en Balaídos.

"El RC Celta quiere agradecerles su comportamiento, el esfuerzo y lo mucho que han aportado al club tanto en el aspecto deportivo como humano en los años en los que han formado parte de la cantera celeste, en los que se han convertido en un ejemplo de entrega, actitud y compañerismo para todos los jóvenes jugadores de las categorías inferiores", destaca la entidad que preside Carlos Mouriño.

Iker Losada, capitán del Celta B, debutó con el primer equipo en agosto de 2019 en el partido que enfrentó a los celestes con el Real Madrid en Balaídos, con un gol que no evitó la derrota del equipo gallego.

Por su parte, Barcia regresó el pasado verano a Vigo tras su paso por el Granada, con el que debutó en Primera División. Pese a ser convocado por Carlos Carvalhal en varias ocasiones, no llegó a tener minutos en LaLiga 2022-23.