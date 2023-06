La afición aplaude el fichaje de Benítez

La afición de Celta aplaude el fichaje de Rafa Benítez. La hinchada celebra que el club haya apostado por un entrenador de gran experiencia y prestigio mundial con una carrera repleta de éxitos y que éste haya aceptado involucrarse para consolidar un proyecto de futuro a tres años que proporcione al equipo el salto de calidad por el que lleva tanto tiempo esperando. La contratación de Benítez ilusiona, pero los aficionados coinciden en que la llegada del técnico debe ir acompañada de un puñado de fichajes que permitan al madrileño armar un equipo competitivo a partir del que crecer.

“Hay que hacer borrón y cuenta nueva y es un entrenador que, si viene al Celta, es porque le dan un proyecto. Es un entrenador que ha ganado muchas competiciones y títulos y quiero pensar que estará ya encima del mercado de fichajes. Parece también que es un técnico al que le gusta apostar por los jóvenes, así que nos ilusiona mucho”, apunta Belermo Dios, de la Peña Carcamáns Celestes, que ve en el fichaje de Benítez un cambio a mayor escala en el club: “No solo es un cambio deportivo, va a haber también cambios a nivel institucional. Viene gente nueva. Marian [Mouriño] quiere apostar por el tema futbolístico y le ofrece un proyecto de tres años a un entrenador de la talla de Rafa Benítez. Lo que yo pido es que hagan un buen equipo y sigan apostando por la cantera”.

A juicio del presidente de los carcamáns, el fichaje de Benítez supone un “salto de nivel” en el Celta. “Benítez no tiene nada que demostrar porque ya lo ha hecho durante casi tres décadas de carrera. Hemos subido de nivel. Para nosotros es muy ilusionante. Me gusta que hayan fichado al entrenador antes de empezar a traer a los jugadores. Espero que le dejen trabajar”, dice.

Pepe Méndez, presidente de la Federación de Peñas, reconoce que el fichaje del laureado técnico madrileño fue toda una sorpresa. “Se daban por ahí otros nombres y al final el tapado era Rafa Benítez. No sabemos qué pasará, pero ha sido una grata sorpresa. Tiene un currículo que lo avala y esto es gran punto de partida para comenzar esta temporada del centenario”, comenta. Méndez espera, además, que los fichajes que incorpore este verano Luis Campos estén a la altura de la reputación del nuevo técnico. “Puede ser el mejor entrenador del mundo, pero si no tiene una plantilla que lo respalde, no va a hacer milagros. No se puede sacar de donde no hay. Entiendo que se va a planificar la nueva plantilla para dar un salto de calidad. No creo que Benítez venga para salvar al equipo. Si se ha comprometido es porque le han prometido que va a poder competir por algo más que salvarnos en la última jornada. El club transmite la idea de que quiere construir una buena plantilla y dar ese salto de calidad del que tanto se ha hablado y que seguimos esperando”, reflexiona.

Abraham Costas, de Tabernícolas Celestes, se expresa en muy parecidos términos. “Es un técnico de categoría, de prestigio internacional, que ha ganado títulos. Lleva un tiempo sin entrenar, pero lo avala una larga carrera. La cuestión es si va a tener mimbres o no. Esperemos que sí”, subraya, poniendo el acento en que para convencer a un entrenador de su talla habrán tenido que ofrecerle un proyecto interesante. “De otro modo no habría firmado. Le han prometido cosas y habrá cosas. Me parece un salto de calidad increíble para la familia Mouriño. Me gusta. Esperemos que todo vaya bien”, señala.

Javier Encisa, de Siareiros.net, confía en que Benítez proporcione estabilidad al Celta. “Ilusiona que se haya apostado por traer un entrenador con más currículo. Te puede gustar más o menos su modo de jugar, pero es evidente que con el fichaje de Benítez el Celta da un salto de nivel. En vez de traer a un entrenador que quiere hacer carrera en España, se trae a un entrenador ya contrastado, que ha ganado prácticamente todos los títulos importantes”, relata Encisa, que intuye un cambio de rumbo en el Celta: “En el fútbol no hay garantías, pero se ha apostado por hacer mejor las cosas. Y traer a un entrenador de prestigio internacional impresiona. Si un tío como Benítez vuelve a los banquillos en un equipo como el Celta es porque le ha gustado el proyecto que le ha ofrecido Luis Campos”.

En esta línea se manifiesta Reyes Álvarez, de Terra Celeste. “Parece que algo deportivamente puede cambiar y no vamos a tener el conformismo de siempre. Al club le va muy bien económicamente, está saneado, pero deportivamente seguimos igual. A priori, el fichaje de Benítez es ilusionante”, opina. “Lo importante es que lo dejen trabajar como él quiera. No podemos pretender estar arriba en el mes de diciembre, hay que darle un margen de trabajo y, por supuesto, que le traigan los fichajes que él solicite”, pide. Álvarez considera también la contratación de Benítez como un buen paso al frente a la hora de buscar estabilidad: “Solo con haber fichado un entrenador con su trayectoria y experiencia parece que queremos dar un pasito adelante, a intentar mejorar deportivamente. Creo que con el fichaje de Benítez se ha buscado estabilidad. Estaría bien tener por fin un proyecto estable e ir consolidándolo año a año. Este primer año yo lo entiendo como el que nos tiene que dar estabilidad y tranquilidad”, argumenta.

Álvaro Torras, de La Previa, confía, por su parte, en que la presencia de Benítez en el banquillo celeste sea un reclamo para atraer al club a futbolistas de nivel. “Es un técnico con experiencia y prestigio que puede atraer a jugadores con más nivel de lo que solemos fichar. Cuando buscas un jugador top y a tu entrenador no lo conoce prácticamente nadie, le cuesta decidirse. Pero si tienes a un entrenador de talla mundial, que viene para un proyecto a largo plazo, es otra cosa. A ver si por una vez montamos un buen proyecto. Tenemos buenos jugadores jóvenes y lo que falta es un poco de experiencia. Creo que Benítez le puede dar el poso que le falta al equipo”, razona Torras, que espera que Benítez tenga una activa participación en los fichajes: “Si un tipo como este, que además tenía ofertas para entrenar, decide venirse al Celta es porque le van da dar un proyecto. Si no, no viene. Espero que sea diferente a lo de estos últimos años: los entrenadores siempre pidiendo y pidiendo y la dirección técnica trayendo lo que le da la gana. Esperemos que cambien las cosas y dejen al entrenador meterse e implicarse en la dirección deportiva”.