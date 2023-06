El técnico anhelado por Carlos Mouriño

El papel de Luis Campos ha sido crucial para persuadir al técnico madrileño de que el Celta era el club apropiado para regresar a LaLiga tras año y medio alejado de los banquillos. La posibilidad de trabajar codo a codo con el prestigioso director deportivo portugués para impulsar un proyecto atractivo en el que él tenga plena libertad para trabajar y voz a la hora de incorporar refuerzos (algo habitual a lo largo de toda su trayectoria) han sido determinantes en su elección.

El Celta hará oficial en las próximas horas la contratación de Benítez. Tal como informó este diario, el acuerdo está cerrado desde el pasado martes, pendiente apenas de que el técnico madrileño estampe su rúbrica en el contrato que lo vinculará al conjunto celeste por las próximas tres campañas Se espera que Benítez viaje a la ciudad en los próximos días para firmar con el conjunto celeste y dar el pistoletazo de salida al nuevo Celta.

La gran apuesta

La contratación de Benítez es la mayor apuesta de Carlos Mouriño a lo largo de sus 17 años de presidencia. Desde que relevó a Horacio Gómez al frente de la entidad, el presidente celeste ha soñado, sin conseguirlo, con un entrenador capaz de liderar un proyecto a largo plazo que diese estabilidad al club en la parcela deportiva, la gran asignatura pendiente de su presidencia. Nada menos que 18 entrenadores han desfilado en estos años por el banquillo de Balaídos.

El club pensó en su momento en Luis Enrique como el técnico que pudiese encabezar este proyecto a largo plazo, pero el interés del Barcelona dinamitó cualquier posibilidad de que el preparador asturiano continuase en Vigo. La mayor estabilidad deportiva en la presidencia de Mouriño la logró durante tres ilusionantes temporadas con Eduardo Berizzo, el sucesor de Luis Enrique, con un equipo de estilo definido y juego vertiginoso que devolvió al Celta a Europa, clasificándolo para una semifinal de la Europa League y dos semifinales de la Copa del Rey. Mouriño, sin embargo, no confió en el argentino para un cuarto año.

Desde entonces el Celta ha ido a la deriva, incapaz de encontrar estabilidad deportiva, salvo por un breve periodo con Eduardo Coudet, el único a quien Mouriño renovó por tres temporadas, pero que no acabó de cuajar. Nada menos que siete técnicos (Unzué, Mohamed, Cardoso, Escribá, Óscar García, Coudet y Carvalhal) han dirigido al Celta desde la marcha de Berizzo con angustiosos resultados deportivos. La contratación de Benítez se propone acabar de una vez por todas con la incertidumbre y proporcionar al Celta el salto de calidad que lleva tanto tiempo persiguiendo.

Javier Tebas: “Es un superentrenador, un fichaje increíble para el Celta y espectacular para LaLiga”

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, participó ayer en la cuidad deportiva del Celta en las jornadas de “Responsabilidad Social Corporativa” organizadas por el conjunto celeste. Al término de las jornadas, en un improvisado encuentro con periodistas, Tebas se refirió al fichaje (todavía no confirmado oficialmente) de Rafa Benítez por el conjunto vigués, que considera todo un logro. “Es un entrenador de muchísimo prestigio. Ha estado en grandes equipos extranjeros y españoles. Es un superentrenador y también un gran trabajador, uno de los primeros tecnológicos que hubo en el mundo, pero también un trabajador de campo. Es una incorporación para el Celta que yo, como aficionado, calificaría de increíble por el paso que da y para Laliga resulta espectacular”, afirmó. El dirigente de la patronal valoró el esfuerzo que ha realizado el Celta para conseguir hacerse con los servicios de Benítez. “Solo que llegue es por sí mismo extraordinario y una apuesta importante del Celta de Vigo”, dijo Tebas, quien no cree que la llegada del técnico madrileño al conjunto celeste implique necesariamente grandes fichajes. “Si traemos jugadores del mismo nivel de Rafa Benítez, no sé si vamos a caber en LaLiga todos juntos”, bromeó.