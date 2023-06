La continuidad de Kevin Vázquez la próxima temporada cobra fuerza al mismo tiempo que se desvanecen las posibilidades de que Iker Losada y Sergio Barcia sigan en el primer equipo del Celta.

Después de meses de espera, el club celeste ha movido ficha para abordar la ampliación de contrato del lateral nigranés, que está encarrilada y debería concretarse antes de que concluya este mes. Las declaraciones del presidente Mouriño durante su comparecencia del pasado lunes dando por segura la renovación de Kevin no han tardado en surtir efecto. El agente del jugador estuvo ayer en la Calle del Príncipe para abordar la ampliación contractual del futbolista, cuyo actual vínculo con el club acaba a finales de mes. No hay de momento propuesta económica concreta, pero durante la reunión quedó patente la disposición de las dos partes a prorrogar su vínculo. Aunque varios equipos de Primera se han interesado por su situación, el lateral nigranés tiene claro que su futuro pasa por seguir en el Celta, mientras que el club no quieren desprenderse de un activo canterano que suma dentro y fuera del terreno de juego. Ambas partes están condenadas a entenderse y esperan una solución rápida. Salvo giro radical de los acontecimientos, Kevin se presentará el próximo 3 de julio en la ciudad deportiva para iniciar la pretemporada a las órdenes de Rafa Benítez.

Muchos menos claro está el futuro en el Celta de Iker Losada, el capitán del filial, y el defensa central Sergio Barcia.

A finales de este mes el Celta debe decidir si los incorpora al primer equipo o corta sus respectivos contratos. Los jugadores siguen sin noticias del club y han comenzado a activar las opciones que tienen sobre la mesa en previsión de que el Celta no vaya a mover ya ficha. Carlos Mouriño condicionó el pasado lunes su continuidad a la decisión que tome el entrenador del primer equipo, en este caso Benítez, pero el tiempo corre y ambos cuentan con atractivas propuestas para continuar con su carrera en otros clubes.

La buena campaña firmada por Iker Losada no ha pasado inadvertida. La Primera RFEF se le ha quedado pequeña al catoirense, que necesita dar un impulso a su carrera y es consciente de que ahora mismo es más fácil dar este salto lejos de Vigo. Su destino más probable es la Segunda División. Losada cuenta con una propuesta del Villarreal B y otra del Zaragoza para jugar la próxima temporada en la categoría de plata. Sergio Barcia también cuenta con pretendientes, en este caso de Portugal. Dos equipos de la Primeira Liga se han interesado por incorporarlo a sus filas la próxima temporada.

Los dos jugadores han debutado en Primera División y necesitan dar un salto en sus carreras. La posibilidad de tener un hueco en la primera plantilla celeste se antoja complicada. Ambos, no obstante, estarían dispuestos a estudiar la posibilidad de renovar con el Celta y ser cedidos a un equipo en el que pudieran tener los minutos que necesitan para no ver frenada su progresión futbolística. De momento, el Celta tampoco les ha ofrecido esta opción.

Carles Pérez

Por otra parte, el interés del Celta por hacerse con los servicios en propiedad de Carles Pérez, confirmado el pasado lunes por Carlos Mouriño, parece haberse sustanciado en una propuesta económica concreta, según la prensa italiana. Según diversos medios del país transalpino, la Roma pide 8 millones de euros por al atacante, mientras que el Celta ofrece 6. La negociación está en curso, las diferencias no son insalvables y el Celta cuenta con la baza de que el jugador volverá a hacer fuerza para jugar el próximo curso en Vigo.