Acaso la persona que mejor ha definido el carácter profesional de Rafa Benítez ha sido su mujer; Montserrat Seara. En 2015, en una entrevista con La Región, Seara, de ascendencia ourensana, respondía así cuando se le preguntaba si veía a su marido jubilándose: “No sé yo si llegará. Si Dios quiere, le quedan veinte años de fútbol. A Rafa le quitas el césped… El año que estuvimos en casa iba a ayudar a entrenar al equipo del colegio. Era divertídisimo. Se ponía en la banda, y les gritaba como si estuviese en Primera, levantando los brazos… Para él, el fútbol no es un trabajo, es su pasión".

El fútbol ha definido el día a día de Rafa Benítez desde chico, cuando inició su breve carrera como jugador en las categorías inferiores del Real Madrid, pero de su paso a los banquillos el fútbol se tornó en puro enamoramiento. En esa misma entrevista, relata que en su primera cita Benítez le explicó cómo funcionaba el 4-4-2, su esquema táctico de referencia: “Fuimos a una pizzería en Madrid. Yo no tenía ni idea de fútbol. Cogió un boli y se puso a explicarme en el mantelito de cuadros lo que era el 4-4-2…”, cuenta.

Licenciado en INEF por la Universidad Politécnica de Madrid y diplomado en Ciencias Empresariales por la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales de Sabadell (Barcelona), Rafa Benítez (Madrid, 1960) es mucho más que un gestor de plantillas. Su trayectoria y experiencia hablan por sí mismas. Trece títulos y tres ascensos adornan un palmarés jalonado de éxitos durante casi tres décadas en las tres ligas más importantes del continente al frente de algunos de los más grandes equipos de La Liga (Real Madrid y Valencia), la Premier (Liverpool, Chelsea, Newcastle y Everton) y la Serie A (Inter de Milán y Nápoles). En Valencia, al que dio dos Ligas rompiendo el duopolio que durante tantos años habían establecido el Barcelona y el Madrid, lo añoran e idolatran; en Liverpool, donde su familia ha echado raíces, lo adoran. Nunca olvidarán aquella gloriosa remontada ante el Milan en Estambul que devolvió al equipo de Anfield a lo más alto del Olimpo europeo 21 años después. En ambos clubes dejó una impronta indeleble.

Paco Herrera, su segundo de entonces en el Liverpool y artífice del último ascenso del Celta, lo define como “un técnico sensato” y “un trabajador infatigable” , un entrenador que “respira fútbol”, que “entiende y domina el juego” , “respeta el talento” y “es capaz de mantener una relación fluida con sus jugadores”.

Su esquema de referencia es el 4-4-2, el mismo que le explicaba en esa primera cita a su mujer sobre un mantel de cuadros, pero es también un entrenador “flexible, al que no duele en prendas adaptar el esquema a las características de sus futbolistas o a las circunstancias de los partidos”. Su modelo de juego es bien conocido. La solidez defensiva, la presión alta y el dominio del contragolpe han sido durante años sus principales señas de identidad.

Paco Herrera no alberga duda alguna de que Benítez es el entrenador “idóneo” para impulsar el salto de calidad que el Celta viene necesitando desde hace tiempo.

Herrera destaca también la receptividad de Benítez hacia el talento propio. “Si ve algo especial en un jugador de la cantera, no va a dudar en ponerlo, sin importar su edad. Siempre piensa en el equipo y en lo que cada uno puede aportarle”, explica. Herrera apunta que Benítez es un técnico al que le gusta implicarse a fondo en la planificación de la plantilla que va a dirigir. “El dinero no es su motivación principal. Si va al Celta, no es por dinero. Le atrae más el reto deportivo, pero querrá una plantilla competitiva. Quiere que sus equipos compitan bien y ganen partidos”, resume.