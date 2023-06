El Celta consigue a Rafa Benítez

No alardeaba Carlos Mouriño cuando anunció el pasado lunes que el Celta negociaba la contratación de un técnico “ilusionante, que satisfaría al celtismo”. Pocos sospechaban, sin embargo, que la apuesta de Luis Campos para dirigir el proyecto del Centenario era Rafa Benítez y menos aún que un técnico del prestigio internacional y currículo entrenador del madrileño pudiese estar al alcance del club celeste. Pero la opción de Benítez no solo es una posibilidad real, sino que está a punto de concretarse. Cuestión de horas, días a lo sumo, para que el anuncio se haga oficial. Los términos están acordados y los contratos, redactados. Falta apenas que ambas partes estampen su firma en el documento que vinculará al preparador madrileño con el conjunto celeste.

Varios ha sido los factores que han permitido al Celta hacerse con los servicios de Rafa Benítez. En primer lugar, el deseo del entrenador madrileño de volver a entrenar en LaLiga tras año y medio alejado de los banquillos; en segundo, la posibilidad de armar un proyecto atractivo de la mano de Luis Campos. Todo ello ha pesado mucho más que lo puramente económico, aunque en este aspecto el club celeste también ha tenido que hacer un gran esfuerzo. De otro modo, al Celta le habría sido imposible acceder a los servicios de un técnico que ha sido capaz de hacer doble campeón de Liga al Valencia, ha conquistado la Liga de Campeones con el Liverpool y que en casi tres décadas de exitosa carrera en los banquillos de las tres grandes ligas europeas ha dirigido a equipos de tanto fuste como el Madrid, el Chelsea, el Inter de Milán o el Nápoles, entre otros.

La contratación de Rafa Benítez supone para el Celta una inyección de ilusión en una temporada de gran simbolismo histórico como la del Centenario y un trampolín para dar el salto de calidad aplazado en unos años en los que el equipo celeste ha tenido que conformarse con el decepcionante objetivo de no ser uno de los tres peores equipos de Primera División. Tras la contratación de Luis Campos como arquitecto del nuevo Celta, Mouriño apuesta por el “ingeniero” de perfil más elevado al que podía aspirar el club vigués para que “uno trabaje la obra y otro la dirija” y, de este modo, “sentar las bases de un futuro esplendoroso”.

No es la primera vez que Benítez da un paso atrás en su carrera para volver a tomar impulso con un proyecto en el que pueda sentirse a gusto. En el inicio de su carrera, el madrileño se fue a Almendralejo para dirigir (y ascender) al Extremadura tras dirigir al Valladolid en Primera División. No mucho tiempo después, antes de hacer historia en el Valencia (donde todavía lo idolatran), ascendió a Primera División al Tenerife.

Más recientemente, en 2016, fichó por un Newcastle en dificultades después de dirigir nada menos que al Real Madrid. No logró el objetivo de salvar a Las Urracas del descenso, pero lo compensó devolviéndolas al año siguiente a la Premier League en una sola temporada. Ahora el Celta le ofrece la posibilidad de volver a entrenar en la Liga con un proyecto atractivo y el sello de Luis Campos, que ha sido también el principal aval y factótum de su contratación.

Ambos comenzarán a trabajar activamente en la planificación de la plantilla de la nueva temporada. La principal exigencia de Benítez no ha sido económica. Tras un fugaz paso por China con el Dalian Yifang y una difícil experiencia en el Everton, su último equipo, Benítez ha exigido un proyecto competitivo con el que pueda volver a sentirse a gusto en su regreso a la competición española. Y no es el madrileño un técnico que se ande precisamente con circunloquios a la hora de establecer sus preferencias. Desde antes de ser un entrenador de éxito ha dicho lo que pensaba sin cortapisas. Todavía se recuerda cuando, recién llegado al Valencia, se quejó de que no le fichaban lo que no quería. “Pido un sillón y me traen una lámpara”, ironizó sobre el fichaje de Fabián Canobbio. Un par de años después, cuando el uruguayo recaló en el Celta, se le apodó cariñosamente La Lámpara.

A lo largo de su exitosa trayectoria, Benítez no solo ha destacado por su método de trabajo y eficaz gestión del banquillo; también ha sido lo que los ingleses denominan un competente manager a la hora de tomar decisiones de importancia que afectan a aspectos tan diversos como la planificación deportiva, la selección de personal, la cantera o la búsqueda de jóvenes talentos.

El propio Carlos Mouriño esbozó el pasado lunes, sin más detalles de los estrictamente necesarios, cómo sería la relación entre el nuevo entrenador y Luis Campos en la planificación de la temporada venidera. “Nos gustaría hacer un gran equipo, ese equipo en el que interviniera el nuevo entrenador, Campos y la nueva dirección del Celta. Eso sería lo ideal”, explicó en su reciente comparecencia el presidente céltico, que precisó: “No vamos a cerrar alguna de las cosas que podemos tener hasta conocer la opinión de las personas que se van a incorporar. Esto no significa que el trabajo no esté adelantado”.