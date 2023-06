La federación noruega de fútbol anunció ayer que Jorgen Strand Larsen no participará en el Europeo sub-21 de Georgia y Rumanía al atender el órgano federativo las “consideraciones” realizada por el Celta para que el delantero no extendiese todavía más la actual temporada y viese afectada su preparación para el curso que viene. La noticia se conocía en la mañana de ayer casi al mismo tiempo que la de que Gabri Veiga entraba en la lista definitiva de la selección española que acudirá a este mismo torneo continental que se disputará entre el 21 de junio y el 8 de julio. Con ello, el club vigués muestra preocupación por el futuro inmediato del delantero noruego, teniendo en cuenta que el nórdico ha de convertirse en una pieza importante en la plantilla celeste de la siguiente temporada. Esta situación no se da con Gabri Veiga porque la Federación Española sí se agarra a la obligación de ceder a sus jugadores y no contempla ceder a los deseos de los clubes.

Cuidar el patrimonio propio es lo que intenta hacer el Celta con Larsen después de ser citado al mismo tiempo por la selección absoluta y por la sub-21 de Noruega. Con la primera tendrá dos citas (el 17 y el 20 de junio) de clasificación para la próxima Eurocopa. El compromiso con la segunda se extendería desde el 21 de junio hasta el 8 de julio. En ese caso, el jugador apenas disfrutaría de vacaciones, pues el Celta tiene previsto arrancar el 3 de julio la pretemporada. Ante las “consideraciones” del equipo vigués, la federación noruega anunció ayer a través de un comunicado oficial que Jorgen Strand Larsen solo será citado para los dos partidos de la selección absoluta (ante Escocia y Chipre) y que no participará en el Europeo sub-21. Strand Larsen se mostró comprensivo con esta decisión salomónica, aunque reconoció su decepción por perderse el torneo continental y la posibilidad de enfrentarse a su compañero Gabri Veiga si Noruega y España superasen la fase de grupos. “Tenía ganas de ir al Europeo, pero fue una combinación que no fuimos capaces de solucionar. Es triste, pero al mismo tiempo me considero un privilegiado porque tengo la selección absoluta y un buen club como el Celta. Así que espero con ilusión estar de nuevo con ellos en otra ocasión”, señaló el delantero del Celta a la agencia NTB. “Si tengo que pasarme todo el verano jugando al fútbol, que es la época en la que puedes desconectar, pues puedo estropear la siguiente temporada. Creo que el Celta tiene miedo a eso y lo entiendo perfectamente. También es verdad que me hacía mucha ilusión jugar este Europeo porque he trabajado mucho para ello y para estar en esta cita pero no fue posible, es una pena”, añadió el escandinavo. Cuestionado sobre si fue el Celta el que pisó el freno para que no acudiese al Europeo, Larsen respondió: “Sí. Fue una mezcla, un poco de todo, para evitar que hiciera demasiado esfuerzo”. Al mismo tiempo, el delantero ve positiva la decisión del Celta: “Absolutamente. Ya dije anteriormente que creo que el motivo es que el próximo tiene que ser un año importante para mí, que puedo evolucionar a partir de los buenos momentos y también aprender de los malos momentos que tuve la pasada temporada. Ante todo, creo que ellos [el Celta] quieren que juegue todo lo que sea posible y esperan que el año que viene explote en LaLiga”, comentó el futbolista, que cerró el campeonato con 4 goles y 4 asistencias. La federación noruega, a través de su director técnico, Leif Gunnar Smerud, entiende la demanda del Celta de prescindir de Larsen para el Europeo sub-21. De hecho, ya contemplaba que podía ser complicada la participación del céltico, de ahí que tuviesen previsto ya un sustituto para el céltico y otro para Hugo Vetlesen, del Bodo/Glimt, en la misma situación que Larsen.