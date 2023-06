La participación de Gabri Veiga con la selección sub 21 en el amistoso ante México de preparación para el próximo Europeo de la categoría abrió anoche una última tanda de compromisos para los jugadores internacionales del Celta.

Los siguientes en entrar en escena serán el estadounidense Luca de la Torre y el mexicano Orbelín Pineda. Ambos se enfrentarán entre sí en la madrugada del sábado en un encuentro correspondiente a la Liga de Naciones de la Concacaf. Por cierto que Luca de la Torre ha sido excluido por el seleccionador de EEUU para la próxima Copa de Oro de la Concacaf, una competición menor para la que el seleccionador norteamericano presentará una lista alternativa.

El sábado será el turno del noruego Jörgen Strand Larsen, que se mide a Escocia en duelo clasificatorio para el próximo europeo. Larsen, cuya selección está encuadrada en el mismo grupo de clasificación que España, tendrá otra cita el lunes, día 20, frente Chipre.

La víspera será el turno para Jospeh Aidoo, que visita con Ghana a Madagascar en duelo clasificatorio para la Copa África de Naciones. El central volverá a competir tras perderse el último partido de Liga con el Celta por una lesión.

El que finalmente no va a competir con la selección sub 21 de Suecia es Williot Swedberg. El céltico fue citado por el seleccionador sueco para un amistoso contra Escocia, pero ha renunciado por motivos que no ha dado a conocer.