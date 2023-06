Claudio Giráldez no puso reparos a la victoria del Eldense, al que felicitó por el pase a la final de la promoción de ascenso a Segunda División. “El partido ha sido muy de ellos, han sido superiores, pero han pasado muchas cosas. En ese otro fútbol no fuimos capaces de competir, y esa es una de las grandes enseñanzas de esta temporada”, declaró al término del choque el preparador celeste, que lamentó las ocasiones desperdiciadas por su equipo en Balaídos. “El 3-2 de la ida fue un marcador muy corto y también ha sido una de las claves. El calor ha influido, el tema de no regar la mitad del campo... Han pasado muchas cosas”, apuntó.

Giráldez reconoció que el rival no les había dado opción en este segundo asalto de la eliminatoria. “El Eldense hoy ha sido muy superior, sólo cabe felicitarles por pasar a la siguiente ronda por el ascenso a Segunda División”, dijo. Sin cuestionar el resultado, el entrenador del filial celeste explicó que algunas cosas no ayudaron a su equipo. “No quiero poner excusas, pero el césped estaba seco y la pelota no corría demasiado bien. Además, los balones estaban poco hinchados. En el partido de ida fuimos nosotros mejores en un césped muy distinto, y hoy lo han sido ellos”, dijo. Giráldez elogió la calidad del adversario y, en especial, la calidad de algunos de sus jugadores. “Ellos tienen jugadores muy talentosos, como Nieto y Montes, que han hecho un partidazo”, comentó. El entrenador del filial admitió que su equipo necesita aprender todavía a adaptarse a ciertos escenarios de partido. “Tenemos una asignatura pendiente con los partidos en los que el césped no nos da fluidez con la pelota. Ellos han hecho un partidazo, son un equipazo, ya lo dije en la previa del primer partido. Ha sido una eliminatoria con un partido para cada equipo. En cualquier caso la temporada ha sido muy buena, no hay que olvidarlo”, comentó El técnico echó de menos que su equipo supiese interpretar lo que el encuentro requería, pero destacó que el tropiezo no desluce una gran temporada. “No hemos sido del todo inteligentes en la lectura del encuentro. Debemos centrarnos en lo que no hemos hecho bien y este encuentro no desmerece un año brutal que hemos hecho. De los nueve minutos de añadido apenas se ha jugado nada, pero debemos pensar en la temporada que ha hecho el Celta B, sobre todo en la evolución de este grupo de futbolistas. Nos vamos con rabia porque no nos hemos sabido adaptar al encuentro. Hay que ser críticos con nosotros mismos, ya que el resto son cosas del reglamento”, relató el porriñés. Finalmente, el preparador céltico expresó su deseo de cumplir el año de contrato que le resta como entrenador del filial y agradeció al celtismo el apoyo que ha brindado a su equipo a lo largo de toda la temporada. “Ahora toca levantar a los chicos, que están hundidos, desconectar y volver con más fuerza”, concluyó. Barcia y Domínguez Sergio Barcia tampoco tuvo reparos a la derrota, aunque reconoció que el calor y el estado del césped influyeron en el resultado. “Me tocaron muchos partidos así estando en Granada, con calor, con el campo seco, pero es el fútbol. Son partidos complicados, hemos perdido 2-0 y ya está, no hay que darle más vueltas”, indicó Javi Domínguez tampoco puso reparos al resultado: “Ellos tenían muy claro a lo que iban a jugar y cómo iban a jugar, y la verdad es que todo es respetable. Nosotros éramos conscientes de que nos íbamos a encontrar cosas como esos balones deshinchados o el césped muy seco, pero eso son excusas. Ahora toca descansar y ya está”.