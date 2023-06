El adiós de Hugo Mallo ha caído como una losa en más de un aficionado celeste. Era previsible, quizás, pero raramente uno está preparado para las despedidas. Es el caso de Andrea Sánchez Pérez, más conocida en redes sociales como @Karpinha08, una celtista a quien su admiración por el marinense le hizo ponerle a su hijo su mismo nombre.

"Teño un pequeno de 3 anos que non vai recordarte coa camiseta do Celta. Falareille de ti e das xestas que rubricaches co equipo da túa vida. O equipo da miña vida. Por certo, ese pequeno chámase Hugo". Con este mensaje incluido en un hilo de Twitter, la joven viguesa se despidió particularmente de la leyenda de A Madroa.

1 de maio de 2016. San Mamés en pé nun Athletic-Celta para outorgar o premio One Club Man a Paolo Maldini.

Eu só podía pensar: "algún día darancho a ti, Huguiño. Algún día".

Toda unha vida, un só equipo.

Xa non. — karpinha \\ Andrea (@karpinha08) 10 de junio de 2023

En un tono profundamente triste, Andrea, que creía que Mallo podría ser un 'one man club', es decir, un futbolista que ha vestido una sola camiseta durante toda su trayectoria, le dedicó unas cariñosas palabras en la red social del pajarito: "E agora, non sei nin que dicir nin como afacerme á idea de que cando volte correr o balón, o dorsal número 2 poida estar noutras costas que non sexan as túas. Síntoo inimaxinable. 18 aniños e Eusebio apostou forte por un neno de Marín. Ninguén o tería feito mellor. Capitán".

"Se Iago é o noso corazón, para min ti es a cabeza deste barco, o timón", finalizó la seguidora celeste.

Paco Herrera y sus vídeos motivacionales

Habrá quien recuerde a Andrea por su granito de arena en el ascenso del conjunto celeste en 2012. El entonces entrenador, Paco Herrera, llegó incluso a llamarla para agradecerle un gesto que todavía muchos mantienen en su memoria: una serie de vídeos motivacionales que @Karpinha08 subía a YouTube y uno de los cuales la plantilla de aquella campaña vio de camino a Balaídos antes del último partido de liga, frente al Córdoba, que supuso el salto de categoría.

Hugo Mallo anunció este viernes que dejaba la disciplina celeste en una emotiva rueda de prensa. El lateral diestro abandona el club con 31 años tras sumar 449 partidos (256 con el brazalete en el brazo) con la elástica celeste en 14 temporadas. En ellas, realizó 12 goles y dio 28 asistencias.